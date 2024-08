In gut 25 Prozent aller deutschen Haushalte leben insgesamt über 15 Millionen Samtpfoten. Zum Weltkatzentag hat Jeannette Anthes mit Monika Liebig gesprochen, die ein Katzenhotel in Niederhausen betreibt. Sie beobachtet in ihrem Arbeitsalltag die Beziehung zwischen Katze und Mensch. Über bestimmte Entwicklungen ist sie dabei nicht besonders glücklich.

Frau Liebig, können Sie sich bei der Aufnahme der Tiere ins Katzenhotel eigentlich stets auf die Informationen von den Katzenbesitzern verlassen?

(Lacht) Nein. Ich stelle meine Fragen