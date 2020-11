Dass am Weltfrühchentag am Dienstag, 17. November, in den drei Salons von Zinck Friseure in Kirchheimbolanden, Göllheim und Alzey die Kassen besonders klingeln mögen, hoffen die Teams um Chefin Olga Riemer. Denn alle Einnahmen, die die rund zehn Stylistinnen an diesem Tag erwirtschaften, kommen ohne einen Cent Abzug dem Wormser Frühchenverein „Federleicht“ zugute.

Der Verein wurde 2004 auf Initiative des Leiters der Kinderklinik Worms, Heino Skopnik, ins Leben gerufen und unterstützt seither sowohl die Arbeit der Klinik als auch betroffene und von der Situation oft überforderte Eltern. Bereits vor zwei Jahren konnte Olga Riemer beim Fest des Vereins zum Weltfrühchentag eine Spende von 2116 Euro übergeben.

Noch Termine frei

Für Dienstag können Kunden, die die Aktion unterstützen und sich einen Haarschnitt gönnen möchten, noch Termine vereinbaren. Doch auch alle anderen können beitragen, indem sie einen Betrag in die Spendenbox geben. Gelegenheit dazu ist über den Tag hinaus bis Ende nächster Woche, wie Olga Riemer informiert.

Es ist bereits die sechste Aktion, mit der sie und ihr Team durch kreatives Hand-Werk in Corona-Zeiten soziale Projekte unterstützen. Die Erlöse der ersten beiden Aktionen waren der „Lebenshilfe“ zugedacht, die folgenden halfen bei der Finanzierung von Camps für Kinder aus benachteiligten Familien, und die jüngsten zwei rückten den Verein „Federleicht“ in den Fokus.