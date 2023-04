Die Anregung von Erich Morschhäuser, am von der Uno für den 20. Juni ausgerufenen Weltflüchtlingstag in Kirchheimbolanden einen Baum zu pflanzen, fand jetzt im Beirat für Migration und Integration der Stadt einhellige Resonanz. Stadtbürgermeister Marc Muchow kann sich sogar eine jährlich wiederkehrende Aktion vorstellen.

Denn es gäbe, sagte Muchow, viele Fluchtgeschichten zu erzählen, auch solche, die nicht auf die jüngere Zeit beschränkt seien. Nun muss für die Aktion noch ein geeigneter Platz gefunden werden. Muchow dankte auf dieser ersten offiziellen Zusammenkunft nach langer, coronabedingter Unterbrechung Erich Morschhäuser, der im Beirat als Schriftführer fungiert, und dem Vorsitzenden Suliman Belal für ihren unermüdlichen Einsatz. Auch deshalb, konstatierte Muchow, gebe es in der Stadt wenig Probleme.

So unterstützt Belal, der im vorigen Jahr mit seiner Familie die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt, seine syrischen Landsleute bei Behördengängen oder bei schulischen Problemen und ist als Übersetzer und Wegweiser gefragt. Angesprochen wurde die in Kirchheimbolanden wie überall prekäre Wohnsituation für Geflüchtete, insbesondere seit Beginn des Kriegs in der Ukraine.

Muchow: Notfall-Lösungen in Kitas finden

Zwar sei Besserung nicht in Sicht, dennoch wurde das Sozialamt für seine Bemühungen gelobt, die Menschen würdig unterzubringen. Zur Situation in den Kindergärten sagte Beigeordnete Birgit Dall, dass es nach ihrer Kenntnis noch wenige Plätze im Waldkindergarten gebe, während Muchow versicherte, dass man auch in anderen Kitas bisher für Notfälle eine Lösung gefunden habe.

Belal blickte auf das Wahljahr 2024 voraus, in dem neu eingebürgerte Flüchtlinge erstmals ihre Stimme abgeben können. Um wie viele Personen es sich in Kirchheimbolanden handeln könnte, blieb zunächst unklar. Nach seiner Erfahrung, so Belal, seien das politische Interesse und das Wissen über das Wahlrecht bei den Neubürgern noch gering. Unter den rege diskutierten Vorschlägen, wie man diesen Personenkreis unter Wahrung der politischen Neutralität erreichen und motivieren könne, schälte sich als eine praktikable Möglichkeit heraus, dass der Beirat zu einer Infoveranstaltung über das Wahlverfahren einlädt.

Beirat selbst wird 2024 neu gewählt

2024 steht voraussichtlich auch die Neuwahl des Beirates selbst an. Ihm unter den in der Stadt lebenden Menschen mit Migrationshintergrund eine noch breitere Basis zu geben, gehörte ebenfalls zu den Anliegen, die Belal ansprach.