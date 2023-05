Am Mittwoch, 10. Mai, zehn Tage vor dem Weltbienentag, startet die Stadtbücherei in Obermoschel eine Bienen-Rallye durch die Innenstadt.

Die Vereinten Nationen haben den 20. Mai zum Weltbienentag ausgerufen, um an die Bedeutung der Bienen für den Menschen zu erinnern. Schon seit März befasst sich die Obermoscheler Stadtbücherei mit dem Thema, bietet viele Bücher dazu an. Für die Bienen-Rallye durch die Innenstadt liegen ab Mittwoch, 10. Mai, Rätselbögen bereit, um an den darauffolgenden Öffnungstagen von Schulkindern oder Familien abgeholt zu werden.

Bei der Rallye werden an verschiedenen Stationen in der Stadt Informationen rund um die Bienen dargestellt, mit deren Hilfe die Fragen beantwortet werden können. Abgabe ist spätestens am Weltbienentag, 20. Mai, bei der Abschlussaktion im Keiper-Haus Obermoschel. Dort warten von 14 bis 17 Uhr ein kreatives Programm und andere Überraschungen auf alle großen und kleinen Bienenfreunde. Lebende Bienen auf ihren Waben können hinter Glas im Schaukasten der Imkerei Janotta ganz nah beobachtet werden. Und Rallye-Teilnehmer können ihre Gewinne einheimsen.