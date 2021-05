Die in Straßburg lebende Künstlerin Ingrid Rodewald eröffnet das Ausstellungsjahr im Rockenhausener Kahnweilerhaus mit Collagen und Objekten, die – je nach Corona-Inzidenzwerten – ab 22. Mai besichtigt werden können. Es geht um Landschaften in ganz eigenwilliger Brechung.

Coronabedingt ist die Vernissage erst für Sonntag, 27. Juni, 11 Uhr, angesetzt und wird voraussichtlich im Freien stattfinden, wie es auch vor dem jüngsten Lockdown praktiziert worden ist. Der Titel der Ausstellung „Paysage“ – zu Deutsch: Landschaft – benennt bereits den thematischen Schwerpunkt.

Die Landschaftscollagen der 49-jährigen Künstlerin setzen die Tradition der Collage mit zeitgenössischen Mitteln fort. Anders aber als die Künstler in Daniel-Henry Kahnweilers Pariser Galerie wie Picasso, Braque oder Gris, die mit den „Papiers collés“ (zu Deutsch: geklebtes Papier) noch vor dem 1. Weltkrieg diese Technik in die moderne Kunst einführten, greift sie auf großformatige Werbeplakate als Ausgangsmaterial zurück. Dabei gibt sie ihren Arbeiten in ihrem sinnfälligen Realitätsbezug eine malerische Wirkung, geprägt auch von den Rissen und Bruchstellen des Arbeitsprozesses. Bezüge zu den Künstlern der klassischen Moderne sind dabei durchaus erkennbar.

Spiegelungen innerer Bilder

Landschaft ist ein zentrales Thema der künstlerischen Arbeit von Ingrid Rodewald. Ob die menschenleeren Collagen reale Landschaften darstellen oder sie frei konstruieren, bleibt dabei offen. Immer geht es aber um den Zustand der Welt und der Menschen, die darin leben. Das Ausgangsmaterial aus der Plakatwerbung schafft dabei starke Kontraste zur ursprünglichen Werbebotschaft. Der Blick ist immer auch soziologisch interessiert, adressiert die Sehnsucht nach Heimat. Die Landschaftscollagen wirken dabei aus der Ferne klarer, lassen mit etwas Abstand einen Gesamteindruck aus verschwommenen Bruchstücken und dem gerastertem Druckbild der verarbeiteten Plakate entstehen.

Stadt, Vegetation und Natur sind Spiegelungen innerer Bilder, die Wahrnehmung der realen Umgebung ist Ursprung einer poetischen Reise zu einer eigenen Wirklichkeit. Abstraktion und Wirklichkeitsnähe, Rekonstruktion und Dekonstruktion wechseln einender ab. Die Collagen strahlen Ruhe aus, Risse und Brüche machen jedoch erkennbar, dass die Idylle trügerisch ist. Die Arbeiten erinnern an Landschaftsmalerei oder an Standbilder aus Filmen. Der Mensch ist abwesend, doch ist er in seinen Spuren, in der Prägung von Kulturlandschaft, in Städten, Feldern, Parks und Gärten immer gegenwärtig.

Bezüge zur Corona-Pandemie

Wenn in der aktuellen Pandemie der Bewegungsradius der Bevölkerung in Frankreich auf einen, zehn oder hundert Kilometer beschränkt wird, sieht sich Ingrid Rodewald auch zurückgeworfen auf Erinnerungsbilder. Landschaften bleiben Ausgangspunkt, den Zustand der Welt zu überdenken. Der Ausbruch der Covid-19 Pandemie beeinflusst indes die Wahrnehmung solcher Bilder. Sie verstärkt die Sehnsucht nach ruhigen Orten ohne Menschenmassen. Reisebeschränkungen, weltweite Verflechtungen von persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen und eine globale Bilderflut sind Anlässe, Landschaften neu zu sehen und zu bewerten.

Die Künstlerin aus Straßburg stellt seit ihrem Studium der Freien Malerei und Grafik an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Karlsruhe ihre Werke in Galerien und Museen international aus. So hatte sie bereits Einzelausstellungen in Frankreich, England, der Schweiz oder in Dubai. Auch in Freiburg, Worms, Waldkirch, Trossingen, Ahaus, Herford und in Karlsruhe konnte sie ihre Werke präsentieren.

Kurz-Info

„Paysage“: Collagen und Objekte von Ingrid Rodewald. Zu sehen von 22. Mai bis 25. Juli. Die Vernissage wird für Sonntag, 27. Juni, 11 Uhr, angekündigt. Für den Besuch der Ausstellung gelten die jeweils aktuellen Corona-Vorschriften. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 0151 56997183 oder im Kulturbüro der Stadt unter 06361 451-123. Die Kunsthistorikerin Susanne Meier-Faust aus Freiburg wird in die Ausstellung einführen. Das Kahnweilerhaus ist wie üblich donnerstags bis sonntags jeweils von 15-17 Uhr geöffnet sowie nach Vereinbarung.