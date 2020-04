Im Donnersbergkreis ist es bis Donnerstagvormittag bei den 112 Infektionsfällen geblieben, die auch am Vortrag schon gemeldet worden waren. Die Zahl der Genesenen gibt das Gesundheitsamt mit 71 an, vier mehr als noch tags zuvor. Sechs Patienten werden stationär behandelt. Alle erkrankten Personen werden eng vom Gesundheitsamt betreut. Zudem befinden sich zahlreiche Menschen in angeordneter beziehungsweise empfohlener Quarantäne. Die meisten Fälle verzeichnet weiterhin die VG Eisenberg mit 30, in der VG Kirchheimbolanden sind es 26. 21 Fälle werden für die VG Nordpfälzer Land angegeben, 18 für die VG Göllheim und 17 für die VG Winnweiler.

Weiterhin gilt, dass im Falle von Krankheitssymptomen die Hausarztpraxis erster Ansprechpartner ist – per Telefon –, ersatzweise der Bereitschaftsdienst (Telefon 116 117). Diese Instanzen entscheiden über die Vorstellung bei einer Corona-/Infekt-Ambulanzen oder eine Testung im Abstrichzentrum. Die Termine für die Corona- und Infekt-Ambulanz vergibt die Hausarztpraxis, wegen eines Termins im Abstrichzentrum werden Betroffene vom Westpfalzklinikum kontaktiert. Die Hotline des Gesundheitsamtes (Telefon 06352 710-500) ist bis auf weiteres wie folgt erreichbar: Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr, Donnerstag von 8 bis 18 Uhr, Freitag von 8 bis 15 Uhr und Samstag von 10 bis 13 Uhr.

