In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Edenbornerstraße in Kirchheimbolanden ein 17-Jähriger mit seinem Roller kontrolliert. Der Rollerfahrer konnte keine Prüfbescheinigung für den von ihm geführten Roller vorlegen. Weiterhin bestanden nach Angaben der Polizei Anzeichen, dass der Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Test bestätigte dies. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt von der Polizei untersagt.