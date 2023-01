Dem Ziel, Ende des Jahres wieder Bauplätze in Rockenhausen anbieten zu können, ist die Stadt ein weiteres Stückchen näher gekommen.

Ganz im Westen des Siedlungsgebiets, in Verlängerung der Straße „Am Pfingstborn“, sollen gut 30 Grundstücke erschlossen werden. Hintergrund ist, dass im nahe gelegenen Römerhof alle der ursprünglich 55 Areale vergriffen sind.

Für das künftige Baugebiet am Neuberg läuft die Aufstellung eines Bebauungsplans – das bedeutet, es werden die rechtlichen Voraussetzungen für die vorgesehene Errichtung von Ein- und Mehrfamilienhäusern geschaffen. In diesem Verfahren hat der Stadtrat nun die im Dezember von der Firma IGR vorgestellte Entwurfsplanung angenommen. In diese können Bürger sowie Behörden und Organisationen – die sogenannten Träger öffentlicher Belange – Einblick nehmen und gegebenenfalls Einwände erheben.

Nach dem ersten Vorschlag sind Bauplätze in der Größe von 430 bis 570 Quadratmeter angedacht, eine Fläche von rund 3000 Quadratmetern ist für den Bau von sieben Reihenhäusern vorgesehen. Die Topografie mit Höhenunterschieden von bis zu 17 Metern stellt die Planung vor spezielle Herausforderungen, besonders in Bezug auf Hochwasserschutz.