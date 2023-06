Nachdem beim Kreisprojekt mit Bundes- und Landesförderung nur einige wenige der unterversorgten Haushalte in Alsenz mit Breitband versorgt wurden, wird das Unternehmen Glasfaser Plus noch im Jahr 2023 eigenwirtschaftlich einige Straßen mit Glasfaser erschließen und Anschlüsse bis in die Häuser realisieren. Glasfaser Plus ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom und des australischen Investors IFM und ist derzeit mit einem Großprojekt in der Stadt Kirchheimbolanden aktiv.

In Alsenz werden „leider nicht alle Straßen“ bedient, bedauerte Ortsbürgermeisterin Karin Wänke. So wird Glasfaser Plus mit seinen Kabeln nicht die Eisenbahnlinien in der Industriestraße und der Oberndorfer Straße kreuzen. Das Unternehmen macht sein Ausbauvorhaben nicht von Vorvermarktungsqouten abhängig – der Ausbau kommt in jedem Fall. Einen genauen Zeitplan dafür gibt es laut Wänke noch nicht. Allerdings berichtete Beigeordneter Klaus Landfried, dass das Unternehmen für ein Anwesen in der Hauptstraße Oktober/November als Ausbauzeitpunkt angekündigt habe.

Das Netz wird laut Ankündigung auch anderen Telekommunikationsanbietern zur Verfügung gestellt. Unter gewissen Bedingungen sei während der Ausbauphase der Anschluss für Hauseigentümer kostenfrei. Straßen würden beim Ausbau unterirdisch gequert, Bürgersteigbereiche geöffnet und nach Verlegung des Kabels wieder verschlossen, schilderte die Ortsbürgermeisterin.