Aktuell ist bei zwei weiteren Personen im Donnersbergkreis eine Ansteckung mit dem Corona-Virus nachgewiesen worden. Das teilte das Gesundheitsamt am Donnerstag mit. Die Anzahl der Infizierten im Kreis ist damit auf insgesamt 166 angestiegen. Davon gelten allerdings 150 als genesen. Sechs Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer COVID-19-Erkrankung gestorben. Mit Stand Donnerstagmorgen gibt es im Kreis derzeit zehn aktive Corona-Fälle, davon acht in der Verbandsgemeinde Eisenberg und jeweils einen in den Verbandsgemeinden Göllheim und Winnweiler. Im Vergleich mit Land (234 Fälle auf 100.000 Einwohner) und Bund (306 Fälle) liegt der Donnersbergkreis mit hochgerechnet 221 Fällen pro 100.000 unter dem Durchschnitt.