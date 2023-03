Die Ortsgemeinde Münchweiler geht im Bezug auf das geplante Neubaugebiet „Elf Morgen“ einen Schritt weiter.

Vorgesehen sind zwischen der Alsenbrücker Straße, der Ringstraße und der Alsenzstraße insgesamt 30 Baugrundstücke mit 40 Wohneinheiten. Im Hinblick auf die in unmittelbarer Nähe vorbeiführende A63 gab der Gemeinderat für 4258 Euro bei der FIRU GfL Immissionsschutz GmbH in Kaiserslautern eine schalltechnische Untersuchung in Auftrag. Ebenfalls vergeben wurde die Vermessung des gesamten Geländes als Vorstufe zu einem späteren Umlegungsverfahren. Beauftragt wurde das Vermessungsbüro Strauß & Benzel in Kusel zum Preis von 1790 Euro.