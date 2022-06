An der Eingangstür zum Bürgerhaus weist das Schild „So geht Klimaschutz“ auf die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED hin. Hatte der Gemeinderat zudem schon grünes Licht für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage zwischen dem Hanauerhof und der Ortslage Dielkirchen gegeben, so warben nun gleich zwei Unternehmen darum, eine weitere Anlage bauen zu dürfen.

Erst Ende 2021 hatte der Gemeinderat beschlossen, dass das Genehmigungsverfahren eingeleitet werden kann für den Bau einer Photovoltaik-Anlage durch die Ingolstädter Firma Anumar. Zwei Unternehmen haben sich nun in Dielkirchen vorgestellt und darum beworben, den neuerlichen Photovoltaik-Plan angehen zu dürfen.

Am Ende fiel die Entscheidung des Gemeinderats auf Pionext aus Alzey, eine Tochtergesellschaft von Pfalzwerken, EWR Worms und Stadtwerken Mainz. Laut Projektleiter Maik Schatto sollen auf rund 13 Hektar Ackerlandfläche in der Nähe des Hoferhofs in Zukunft etwa 13 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr erzeugt werden, rund 3500 Haushalte könnten damit versorgt werden. Im Gegensatz zum am Ende unterlegenen Projekt des Mitbewerbers, der Mainzer Firma Bejulo, handelt es sich überwiegend um Flächen, die als Vorranggebiete für die Landwirtschaft ausgewiesen sind – dieser Umstand erfordert zusätzliche Verfahrensschritte im Vorfeld. Schatto ist aber zuversichtlich, dass alles glatt laufen wird.

Einnahmen für die Gemeinde

Der Gemeinde stellte er jährliche Einnahmen in Höhe von 26.000 Euro zuzüglich Entgelten für Kabel und Wegenutzung sowie eventuell anfallende Gewerbesteuern in Aussicht. Pionext plane, die Anlage im letzten Quartal des Jahres in Betrieb zu nehmen. Die Gemeinde trage keinerlei Verfahrens- und Genehmigungskosten, versprach Schatto. Einstimmig sprach sich der Dielkircher Rat für das Projekt aus.

Axel Abt, Projektleiter des Konkurrenten Bejulo, der nicht zum Zug kam, hatte berichtet, dass sich das Unternehmen bereits zwei private Einzelflurgrundstücke mit einer Gesamtgröße von 9,8 Hektar als zu pachtendes Areal vertraglich gesichert hatte. Die Mainzer hätten jährlich rund 10,2 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen wollen. Durch die Beteiligung an Einnahmen aus dem Erneuerbare-Energie-Gesetzes war Abt von Einnahmen in Höhe von 20.000 Euro pro Jahr für die Gemeinde ausgegangen, auch in diesem Fall wären Entgelte und Gewerbesteuerzahlungen hinzugekommen.