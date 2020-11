Die Anzahl der positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getesteten Personen im Seniorenzentrum Wolffstift in Kirchheimbolanden ist nach Angaben des Gesundheitsamts erneut angestiegen: 33 Bewohner (Vortag 29) und 14 Mitarbeitende (12) waren Stand Montag, 14 Uhr, infiziert. Auch an zwei Eisenberger Schulen gibt es neue Corona-Fälle: An der IGS sind die Klassen 5a und 7c betroffen, an der Grundschule ist es die Klasse 1a. Die Ermittlungen zur Kontaktverfolgung laufen an beiden Schulen noch.

Sieben neue Infektionen

Insgesamt haben am Montag die Neuinfektionen im Donnersbergkreis gegenüber den Vortagen moderat zugenommen: Sieben weitere Fälle hat das Gesundheitsamt registriert. Damit hat sich die Anzahl seit Pandemiebeginn auf 631 erhöht – 157 von ihnen gelten momentan als aktiv. Die meisten davon entfallen auf die VG Kirchheimbolanden (66), gefolgt von der VG Göllheim (33) und der VG Eisenberg (31). Bislang sind im Zuge der Covid-19-Pandemie im Donnersbergkreis elf Menschen gestorben, momentan werden elf Patienten stationär behandelt. Der Inzidenzwert – die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen – liegt jetzt bei 164,6. Gerechnet auf 100.000 Einwohner beträgt die Fallzahl im Donnersbergkreis 838. Zum Vergleich: In Rheinland-Pfalz beträgt dieser Wert 938, deutschlandweit 1116.

