Zusammen 3000 Euro haben das Brennstoffdepot Nordpfalz und die Volksbank Kaiserslautern zugunsten der Rockenhausener Tafel gespendet.

Bereits zum fünften Mal hatten Oliver Gläßge und Michael Czeska vom Brennstoffdepot beschlossen, einen Teil des Erlöses aus ihrem Weihnachtsbaumverkauf einer Organisation aus unserer Region zur Verfügung zu stellen – in diesem Jahr der Tafel in Rockenhausen. „Genau 500 Bäume haben wir verkauft“, berichtete Czeska, und Gläßge ergänzte: „Die Bäume kosten beim Brennstoffdepot Nordpfalz zwischen 27 und 39 Euro. Für jeden Baum werden fünf Euro gespendet.“

Dabei sei es ihnen wichtig, dass eine Einrichtung aus der Gegend von dem Geld profitiert. Bei den Kunden komme die Aktion gut an, „viele kommen extra wegen der Spende“, so Gläßge. Insgesamt 2500 Euro hat das Unternehmen dadurch gesammelt. Die Volksbank Kaiserslautern hat diesen Betrag um 500 auf 3000 Euro aufgerundet. „Wir machen bei der Aktion gerne mit, weil die Spenden in der Region bleiben“, erklärte Bernd Porth von der Volksbank Kaiserslautern.

Erfreut nahm Angela Schwalb, Ehrenamtskoordinatorin beim DRK-Kreisverband Donnersberg, den Scheck entgegen. „Die Tafel nutzt das Geld, um Lebensmittel zuzukaufen“, so Schwalb. Der DRK-Kreisverband ist Träger des Angebots, durch das hilfsbedürftige Menschen mit Lebensmitteln wie Brot, Obst, Gemüse, Milch oder Joghurt versorgt werden.