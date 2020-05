Das Besucherverbot an den Standorten des Westpfalz-Klinikums bleibt vorerst bestehen. In den vier Klinikums-Standorten in Kaiserslautern, Kusel, Kirchheimbolanden und Rockenhausen dürfen demnach weiterhin nur dann Menschen zu Besuch in das Krankenhaus kommen, wenn triftige Gründe dafür vorliegen. Das sagte der Ärztliche Direktor des Westpfalz-Klinikums, Christian Mönch, auf eine Anfrage der RHEINPFALZ.

Solche Gründe könnten ein Kind sein, das auf der Kinderstation liegt und behandelt wird, aber auch bei Geburten oder bei sterbenden Menschen. „Das Land gibt uns zwar die Möglichkeit, die Besuche wieder zu erweitern. Aber wir machen nun aus Infektionsschutz weiter“, führte Mönch weiter aus. Die geltende Besuchsregelung schütze Patienten und Mitarbeiter gleichermaßen. Für die Fortführung zeigten die Patienten volles Verständnis: „Die verstehen das übergeordnete Ziel“, sagte Mönch.

Seit dem 6. April dürfen keine Besucher mehr das Kaiserslauterer Krankenhaus betreten, an den anderen Standorten durften schon vorher keine Besucher mehr in die Kliniken. Um dieses Verbot kontrollieren und einhalten zu können, sind nur noch die Haupteingänge als Zugang geöffnet.