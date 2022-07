Es bleibt heiß. Ein klein wenig Regen könnte es im Laufe des Montags geben, mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein wird es aber in keinem Fall.

Auf der Vorderseite des Tiefs über dem Nordmeer gelangt zu Wochenbeginn nochmals ein Schub heißer Luft nach Mitteleuropa. Hinter seiner schwachen Kaltfront sickert am Dienstag von Norden erträglichere Luft in unsere Region. Die sehr warme Luftmasse, die sich über dem Kontinent festgesetzt hat, lässt sich jedoch kaum vertreiben. Außerdem wird bereits schon wieder Hochdruckeinfluss aktiv, bevor in der zweiten Wochenhälfte durch vorübergehende Labilität in der Atmosphäre ein leichtes Schauer- und Gewitterrisiko ausgelöst werden könnte. Insgesamt bleibt es weiterhin bei dem freundlichen und trockenen Wetter mit sommerlichen Temperaturen.

Vorhersage

Montag: Zwischendurch ziehen immer wieder ausgedehntere Wolkenpassagen über die Region und unterbrechen die längeren sonnigen Phasen. Mit Ausnahme weniger kleinerer Regengüsse oder kurzen Gewittern sollte es aber trocken bleiben. Die Temperaturen bewegen sich im schweißtreibend heißen Bereich. Allerdings frischt der Wind gelegentlich böig auf.

Dienstag: Bei sommerlichen Temperaturen wechselt sich reichlich Sonnenschein mit einigen durchziehenden lockeren Wolken ab. Von Norden erreicht uns angenehmere und trockene Luft, die sich vor allem in der Nacht zu Mittwoch hervorragend dazu eignet, ordentlich durchzulüften.

Mittwoch: Nach meist sternenklarer und erfrischender Nacht strahlt tagsüber häufig die Sonne vom nur leicht bewölkten Himmel. Dazu heizt sich die Luft im Laufe des Nachmittags wieder in den sehr warmen Bereich auf.

Donnerstag: Meist hält sich eine hohe und mittelhohe Wolkenschicht, allerdings kann die Sonne oft noch milchig hindurch scheinen. Es bleibt trocken und hochsommerlich warm.

Weiterer Trend

Am Freitag und Samstag werden die Wolken wahrscheinlich dichter und drängen die Sonne in den Hintergrund. Möglicherweise fällt auch zwischendurch etwas Regen, oder es treten lokale Schauer auf. Dazu werden die Temperaturen nach unten gedrückt. Ab Sonntag geht es aber voraussichtlich wieder sonniger weiter. Die Temperaturen steigen dann erneut in den Bereich von 30 Grad – oder mehr.