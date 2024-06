Seit dem 6. Juni läuft die Abstimmung für die Sportler des Jahres 2023, die der Donnersbergkreis und die RHEINPFALZ am 8. Juli in Obermoschel ehren wollen. Wer noch nicht abgestimmt hat, hat noch bis 26. Juni die Möglichkeit dazu.

Am 6. Juni hat die RHEINPFALZ auf zwei Sonderseiten in der Donnersbergausgabe die Kandidatinnen, Kandidaten und Mannschaften für die Wahl der Sportler des Jahres 2023 vorgestellt, die vom Sportlerwahl-Beirat des Donnersbergkreises und der Sportredaktion ausgewählt wurden. Seitdem können die Leserinnen und Leser der RHEINPFALZ online unter www.rheinpfalz.de/sportlerwahl-donnersbergkreis für Ihre Favoriten abstimmen. Auf dieser Seite finden Sie auch noch einmal alle Porträts und Videos zu den Kandidatinnen, Kandidaten und Mannschaften. Dabei gibt es für die, die abstimmen, auch etwas zu gewinnen: Unter allen Teilnehmern verlost die RHEINPFALZ ein iPad. Sie können auch weiterhin an der Wahl teilnehmen. Die Stimmabgabe ist noch bis zum 26. Juni möglich.

Die Kandidaten

Bei den Frauen stehen Astrid Eisenbarth (TSG Eisenberg, Leichtathletik, Lia Textor (TuS Landsberg Obermoschel, Kickboxen), Leonie Eisenbarth (Weitersweiler, Kutschfahren) und Christel Diefenbach (TSG Zellertal, Tischtennis) zur Wahl. Bei den Männern sind Hannes Ebener (TSG Eisenberg, Leichtathletik), Jonas Rapp (Alsenz, Radsport), Jonas Kaufhold (TSG Eisenberg, Schach) die Kandidaten für den Sportler des Jahres 2023.

Bei den Mannschaften sind die Herren der TSG Zellertal (Fußball), die Herren der „Nordpfälzer Wölfe“ (Handball), die Jugendshowtanzgruppe „Illusion“ der VT Rockenhausen, die Voltigiergruppe des RV Zellertal Donnersberg und Damen des TV Kirchheimbolanden (Basketball) nominiert. Sie haben die Wahl!