Am Sonntag, 28. April, steigt der Saisonauftakt an der Weinrast mit Weinblick in Mölsheim (Kreis Alzey-Worms). Bis Ende Oktober können Weinfreunde an allen Sonn- und Feiertagen von 11 bis 19 Uhr bei regionalen Weinspezialitäten und passenden kulinarischen Kleinigkeiten die Seele baumeln lassen – verbunden mit Blick über das Zellertal, zum Donnersberg oder in den Odenwald. Die Weinrast mit dem 2015 fertiggestellten Weinpavillon im Mölsheimer Aegidiuspark ist mit Auto, Motorrad, Fahrrad oder zu Fuß erreichbar.

An den einzelnen Öffnungstagen kümmert sich jeweils ein Standbetreiber – darunter auch einige aus dem Donnersbergkreis – um die Verköstigung der Ausflügler. Mit dabei sind Alte Brennerei, Weingut Krauß, Weingut Full, Privat-Weingut Hagmaier, HUK Mölsheim, Mölsheim-Aktiv, Weingut Petry und Frieß, Rebenkultur Klein, Weingut Rauschkolb, Weingut Rebenhof, Weinbau Roß, Tacheles Landrestaurant und ökologisches Demeter Weingut Schmitt, Weingut und Hofladen Schüttler, Familie Storck, Weingut Weller, Weingut Wolf, Weingut Würth, ZWAJ Weine. Weitere Infos gibt es auf der Internetseite von Zellertal aktiv.