Eigentlich sollte sie an diesem Wochenende stattfinden. Aber wegen Corona wurde auch die Einselthumer Weinkerwe abgesagt. So ganz wollten sich drei Winzer allerdings nicht damit abfinden. Sie bieten jetzt eine Art „Weinkerwe light“ an.

Die drei derzeit noch beteiligten Winzerhöfe Bescher, Bayer und Weller haben sich auf eine abgespeckte Version geeinigt: Das Weingut Martinspforte hat am Freitag- und Samstagabend und am Sonntag ganztägig seine Vinothek geöffnet. Das Weingut Olaf Bescher hat am Samstag und Sonntag seine Vinothek geöffnet, während „Weller’s Weinhäusel“ die Wiedereröffnung des Lokals angekündigt hat und davor mit einem Zelt mit Weinausschank aufwartet. Dort geht es bereits am Freitagnachmittag ab 16 Uhr los und dann auch am Samstagabend und ganztägig am Sonntag. Die coronabedingten Regularien würden eingehalten versichern alle drei.