Direkt an der Wanderroute „Hiwweltour Tiefenthaler Höhe“ liegt das neue Weinhäuschen der Gemeinde Niederhausen/Appel. Appeltal-Weine, Bier und alkoholfreie Getränke stehen den Wanderern hier zu Verfügung. Damit Jugendliche nicht zu den alkoholischen Getränken greifen, wurde eine besondere Vorrichtung installiert.

Oberhalb der Gewanne Homberg an einem „Hiwweltour“-Höhenstandort mit Ausblick über die Region wurde die Getränkeselbstversorgungsstation, von den Niederhausenern lieber als Weinhäuschen bezeichnet, aufgebaut. Sie wird vom örtlichen Feuerwehrförderverein betrieben und betreut. Damit die Getränke kühl bleiben, gibt es im Innern der Station eine dicke Styroporwand, die Kühlung wird über ein installiertes Solarpanel betrieben wird. So wird die notwendige Energie für eine nachhaltige und richtige Kühlung erzeugt.

Damit Jugendliche nicht in Versuchung kommen, sich an den Weinen und am Bier zu bedienen, ist die Tür zum Kühlraum gesichert. Sie springt erst auf, wenn Besucher ihren Führerschein oder ihren Personalausweis durch ein Lesegerät ziehen und somit bestätigen, dass sie über 18 Jahre alt sind. Verschiedene Gläser stehen im Vorraum bereit. Damit Wanderer die Getränke direkt genießen können, gibt es vor dem Häuschen einen Tisch und zwei Bänke.

Die „Hiwweltour Tiefenthaler Höhe“ startet am Dorfplatz in Tiefenthal und führt dann in einem Rundweg über die Gemarkungen Mörsfeld und Niederhausen zurück nach Tiefenthal. Die Strecke ist 12,2 Kilometer lang, es sind 155 Höhenmeter zu überwinden.