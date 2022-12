Insgesamt 180 Weihnachtstüten sind am Montag von den SPD-Ortsvereinen Kirchheimbolanden und Bolanden für Kinder von Tafelkunden in Kirchheimbolanden gepackt worden. Innerhalb der beiden Ortsvereine sowie bei befreundeten Unterstützern wurden dafür Geldspenden gesammelt, um dafür Lebensmittel zu kaufen. Rund 1100 Euro kamen auf diese Weise zusammen. Neben verschiedenen Weihnachtsleckereien und einem Spielzeug kam auch Obst in die Tüten. Alle Geschenkbeutel sowie zusätzliche Lebensmittel und weitere Spielzeuge werden durch die Tafel noch vor dem Weihnachtsfest verteilt.