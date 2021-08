In Eisenberg soll es in diesem Jahr einen Weihnachtsmarkt geben- Zumindest in abgespeckter Form und natürlich nur dann, wenn es der Gesetzgeber zulässt. Darüber hat die Verbandsgemeindeverwaltung informiert.

Geplant sei, am ersten Adventswochenende, also am Samstag, dem 28., und Sonntag, dem 29. November 2020, über eine große Fläche verteilt im Zentrum von Eisenberg einige Weihnachtsbuden aufzubauen. „In erster Linie sind Verkaufsstände mit Kunsthandwerk geplant und außerdem noch ein paar Stände mit Speisen und Getränken“, erklärt Christel Fellenberger, bei der Verbandsgemeinde mitzuständig für Veranstaltungen und Märkte. Sie weist darauf hin, dass es bei den alkoholischen Getränken nur Glühwein, aber keine Spirituosen geben soll sowie zusätzlich Kaffee, Kinderpunsch und heiße Schokolade. „Für die Kinder soll auch ein kleines Karussell aufgestellt werden“, verrät sie weiter.

Die Stände mit Kunsthandwerk sollten im Bereich des Parkplatzes Pfarrgarten, direkt neben der katholischen Kirche aufgebaut werden, die Stände mit Speisen und Getränken in der oberen und unteren Fußgängerzone. Alle Stände müssten einen großen Abstand zueinander haben. „Da samstags immer unser Wochenmarkt ist, gehen wir davon aus, dass ein oder zwei Stände, beispielsweise der Stand mit den Adventskränzen, bis abends stehenbleibt“, ergänzt Fellenberger.

Fellenberger betont, dass ein umfassendes Hygienekonzept erarbeitet worden sei. Beispielsweise würde es keine Bänke und Tische geben, an denen geplaudert und gegessen werden könne, um Menschenansammlungen zu vermeiden. „Außerdem muss überall ein Abstand von eineinhalb Metern gewährleistet werden, auch beim Anstehen für Speisen und Getränke“, betont sie. Überall bestehe die Verpflichtung, eine Mund-Nasen-Schutz-Maske zu tragen. Aus hygienischen Gründen gebe es Einwegbecher und -teller, die nach Benutzung ordnungsgemäß entsorgt werden müssten.

Hoffen auf niedrigere Zahlen vor dem Fest

Die Entscheidung, es in diesem Jahr mit einer Art Weihnachtsmarkt light zu versuchen, sei vergangene Woche gefallen. „Unser Konzept und die Pläne stießen auf großes Interesse, auch bei unseren Partnerstädten und einigen Vereinen, die mit jeweils einem Stand dabei sein wollen“, erzählt Fellenberger.

Obwohl der Plan stehe, hänge alles jedoch vom 2. November ab, an dem die 12. Corona-Verordnung der Landesregierung erwartet würde. „Gibt es dann keine nennenswerten Änderungen, rücken wir dem Weihnachtsmarkt zwar ein Stück näher, aber wenn drei Tage vor dem 1. Advent noch mehr Einschränkungen kommen, könnte es durchaus sein, dass alles in letzter Minute abgesagt werden muss“, gibt sie zu bedenken und ergänzt: „Jeder Einzelne kann etwas dazu beitragen, dass die Fallzahlen nicht weiter steigen, nämlich jetzt schon Mund-Nasen-Schutzmaske tragen, Abstand halten und Hygienevorschriften beachten.“