Nach den von Bund und Ländern am Mittwoch gefassten Corona-Beschlüssen war die Entscheidung unumgänglich: Der für das erste Adventswochenende geplante, wegen der Pandemie ohnehin nur in abgespeckter Form vorgesehene Weihnachtsmarkt findet nicht statt. „Die zahlreichen Einschränkungen der neu beschlossenen Corona-Maßnahmen der Landesregierung sowie die aktuell drastisch steigenden Fallzahlen sind die Grundlage, weshalb die Veranstaltung nun abgesagt werden musste“, teilt Stadtbürgermeister Michael Vettermann mit. Anstelle des traditionellen Budenzaubers auf dem Marktplatz und im Mühlweg sollten die Aussteller des bereits im Oktober wegen Covid-19 ausgefallenen Kunsthandwerkermarktes Ende November im Schlosspark unter Einhaltung der gängigen Hygieneregeln eine Plattform für ihre selbstgefertigten Produkte erhalten. „Die neue Beschlusslage macht eine solche Umsetzung jedoch nicht mehr möglich“, so Vettermann.

„Gesundheit geht ganz klar vor“

Da die Beschränkungen zumindest für vier Wochen und damit auch über den ersten Advent noch gültig sind, erschien der Stadtspitze ein weiteres Abwarten als aussichtslos. Dieser sei bewusst, dass sich alle Beteiligten sehr auf diese Gelegenheit gefreut hätten. „Jedoch sind wir der Meinung, dass die Gesundheit – besonders in Zeiten wie diesen – ganz klar vorgeht. Daher sind wir davon überzeugt, dass die Entscheidung im Sinne und zum Schutz aller Beteiligten ist“, sagt Vettermann. Er hoffe natürlich, dass im kommenden Jahr „der Weihnachtsmarkt wieder wie gewohnt in märchenhaftem Ambiente stattfinden kann“.

Mehr zum Thema