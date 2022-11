Wenn man während der Parkplatzsuche dem Weihnachtsmann begegnet und auf dem Weg in die Fußgängerzone ein Engelchen um die Ecke huscht, dann ist Weihnachtsmarkt. Auf dem in Rockenhausen war am Wochenende so viel los, dass auch Weihnachtsmann und Stadtbürgermeister die „unterbrochenen Lieferketten“ beklagen mussten.

Auf dem Marktplatz drängen sich die Holzbuden aneinander, in der Luft mischt sich der Duft von Glühwein und Bratwurst mit dem von Crêpes und Waffeln. Die Essensstände sind dicht umlagert, kalte Finger schmiegen sich an Becher voll heißer Getränke. „Die Leute sind ausgehungert nach Veranstaltungen, das hat ihnen gefehlt“, stellt Rockenhausens Stadtbürgermeister Michael Vettermann beim Blick über die Menge fest. Zur Eröffnung am Freitag habe schon „guter Betrieb“ geherrscht. „Einige Aussteller mussten für heute Nachschub organisieren, weil sie ausverkauft waren“, gibt Vettermann am Samstagnachmittag zu Protokoll. Dass ihn nur kurz darauf das gleiche Schicksal ereilen würde, ahnt er da wohl bereits – angesichts des Ansturms an ganz jungen Besuchern, die sich aufgeregt vor dem Zelt neben der protestantischen Kirche drängen.

Grund für die Aufregung ist der Besuch des Weihnachtsmanns mitsamt seinem Gefolge, bestehend aus Engel, Weihnachtself und „Rentier“-Pony Nemo. Schwer atmend lässt der Mann in Rot sich nieder und schaut bedeutungsschwer in die Runde. „Habt ihr auch was für mich vorbereitet?“, fragt er die Kinderschar, die sich dicht an dicht um ihn drängt. Ja, tatsächlich singt die versammelte Jugend für den Weihnachtsmann lautstark „Rudolph, the red nosed reindeer“.

Rentier als heimlicher Star

Nach einer kleinen Zugabe ist es Zeit für die ersehnten Geschenke. Immer wieder greift das Engelchen in den Sack und reicht dem Weihnachtsmann Beutel um Beutel an. Im Hintergrund schafft der Stadtbürgermeister säckeweise Nachschub heran, gerät aber bald ob der Anzahl der erschienenen Kinder in Bedrängnis. Letztlich bleibt ihm nur das Bekenntnis: „Lieber Weihnachtsmann, die Lieferketten sind unterbrochen, auch hier in Rockenhausen.“ Die Kinder nehmen es mit Gleichmut. Statt Geschenketütchen gibt es eben ein Foto mit dem Weihnachtsmann und eine Streicheleinheit für „Rentier“ Nemo. Das Fuchspony, ausstaffiert mit Filzgeweih und rot-weißer Trense, hat „Weihnachtself“ Isabell Eckhardt aus Gangloff mitgebracht. Mit schier unendlicher Geduld lässt es sich von zehn Kinderhänden gleichzeitig kraulen und mausert sich so zum heimlichen Star des Auftritts.

Neben dem Eingang zur Kirche findet sich der Stand des Vereins „Bürger helfen Bürgern“, dessen Vorsitzende Hanne Frorath bei Losverkauf und Punschausschank über die vielfältigen Angebote ihrer Gruppe informiert. Aus dem Kirchenportal dringen Bläserklänge und Gesang nach draußen. Wer eine Verschnaufpause braucht, darf hier dem Projektchor „Vox pacis“ unter der Leitung von Jörn Edler lauschen, der für die Aufführung von „The armed man“, einer Messe für den Frieden von Karl Jenkins, am Freitag, 2. Dezember, probt.

Aussteller nur teilweise zufrieden

Die Zufriedenheit bei den Ausstellern fällt sehr unterschiedlich aus: von „grandios“ über „ganz okay“ bis zu „enttäuschend“. Während die Adventskränze des Garten- und Landschaftsbau-Betriebs Löffel aus Gerbach reißenden Absatz finden, ist Schmuckdesignerin Dani Junck aus Eisenberg eher ernüchtert: „Irgendwie trauen sich die Leute gar nicht so richtig ran an den Stand.“ Dabei lohnt sich ein Blick auf ihre handgefertigten Anhänger und Ringe aus kunstvoll geschlungenen, verschiedenfarbigen Aluminiumdrähten durchaus.

Spätestens mit Einbruch der Dunkelheit ist Corona mit allen Widrigkeiten vergessen. Die Kinder tollen um den strahlend beleuchteten Weihnachtsbaum, an vielen der liebevoll gestalteten Stände leuchten Lichterketten und Kerzen. Mit einer Bratwurst in der Hand sucht man sich einen Platz an der Feuertonne und kann den „märchenhaften Weihnachtszauber“ mitten in Rockenhausen in vollen Zügen genießen.