Dieses Virus ist ein ungemütlicher Geselle. Wird es auch dafür sorgen, dass die von vielen Menschen so gern besuchten Weihnachtsmärkte im Donnersbergkreis ausfallen? Wir haben bei den Verbandsgemeinden nachgefragt, und es ist wie erwartet: Die Aussichten sind trüb.

Alle größeren Weihnachtsmarkte im Donnersbergkreis sind bereits abgesagt, auch Alternativen müssen oft ausfallen.

Winnweiler

„In Winnweiler wird kein Weihnachtsmarkt stattfinden“, stellt Rudolf Jacob, Orts- und Verbandsbürgermeister, fest. „Es gibt eventuell im kleinen Rahmen eine private Initiative rund um die Igelborner Hütte. Aber da ist meines Wissens noch gar nichts beschlossen oder organisiert. Wir müssen ja alle erst einmal abwarten, wie sich die Dinge um das Virus entwickeln.“ So hieß es noch am Anfang dieser Woche. Nun sieht die Sache – wie befürchtet – anders aus: „Das mit der Waldweihnacht schaffen wir nicht“, teilt Ernst Kurz von der Igelborner Hütte mit. „Da wir im November schließen müssen, ist die Zeit anschließend zu knapp, um noch etwas auf die Beine zu stellen.“

Göllheim

Auch Göllheim verzichtet auf einen Weihnachtsmarkt. Stattdessen ist bisher ein überschaubares Open-Air-Konzert des Musikvereins am zweiten Adventssonntag vor dem alten Gaulsstall geplant. „Die Weihnachtsbeleuchtung wird es wie immer geben und auch die Krippenfiguren im Gaulsstall“, erklärt Ortsbürgermeister Dieter Hartmüller. „Das Restaurant ,Goldenes Ross’ klinkt sich eventuell mit einer kleinen Hofweihnacht ein. Das natürlich nur, wenn die Gastronomie im Dezember ihre Räume wieder öffnen darf.“ Da auch die Seniorenweihnachtsfeier entfallen wird, soll eine sympathische Idee aus den Kitas als kleines Trostpflaster umgesetzt werden: An alle Einwohner ab 75 Jahren werden die Kleinen Selbstgebasteltes verteilen. Bei ihren Gängen an die Haustüren unterstützt sie der Kulturverein.

Rockenhausen

In Rockenhausen hatte man einen Markt im Schlosspark ins Auge gefasst. Um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, sollte es allerdings kaum Stände mit Getränken und Essensangeboten geben, an denen sich längere Schlangen bilden könnten. „Stattdessen hatten wir uns einen Kunsthandwerkermarkt vorgestellt, ähnlich dem, der eigentlich im Herbst stattfindet und der diesmal ausgefallen ist“, berichtet Verena Haupt von der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land. „Doch nun ist alles abgesagt. Und das gilt auch für die übrigen geplanten Veranstaltungen in unseren Ortsgemeinden.“ Stadtbürgermeister Michael Vettermann bedauert die Absagen in seiner Verlautbarung: „Uns ist durchaus bewusst, dass sich alle Beteiligten bereits sehr darauf gefreut haben, jedoch sind wir der Meinung, dass die Gesundheit, besonders in Zeiten wie diesen, ganz klar vorgeht. Daher sind wir davon überzeugt, dass die Entscheidung im Sinne und zum Schutz aller Beteiligten ist.“

Kirchheimbolanden

Ähnlich äußert sich auch Stadtbürgermeister Marc Muchow in einer Pressemitteilung: „Die Stadt Kirchheimbolanden sagt nach eingehenden Beratungen mit den drei Beigeordneten den Christkindlmarkt 2020 endgültig ab. Wir treffen diese Entscheidung schweren Herzens, doch die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie lässt uns keine andere Wahl. Uns ist bewusst, welch hohen Stellenwert der Christkindlmarkt bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Vereinen und Schaustellern genießt. Aber der Schutz der Gesundheit hat für uns oberste Priorität.“

Es sieht also nicht gut aus für Glühwein & Co in unseren Gemeinden. Die Absagen sind aber offenbar unvermeidbar und vernünftig. Da bleiben nur Gelassenheit, ein gemütliches Zuhause und die Hoffnung auf entspanntere Zeiten an Weihnachten 2021.