Es ist eine Veranstaltung ohne viel Brimborium – und doch geht von ihr ein Zauber aus: Und so sind auch in diesem Jahr wieder viele Besucher zum Weihnachtsläuten nach Rosenthal gekommen. Das Mittelschiff des ehemaligen Klosters strahlt nämlich eine besondere Atmosphäre aus.

Dicht gedrängt standen am Heiligabend in diesem Jahr wieder die Menschen in der Klosterruine beisammen, um das Weihnachtsläuten zu genießen. Eigentlich ist diese Veranstaltung unspektakulär. Im Glockenturm läutet zu Beginn der Stunde die einzige Glocke - sowie ebenfalls eine Stunde später. Zwischendrin wird Punsch und Glühwein ausgeschenkt und eine Bläsergruppe spielt Weihnachtslieder. Wer mitsingen will, kann den Text an der Wand ablesen.

Der Historische Verein Rosenthal und Umgebung hatte vor rund 40 Jahren die Idee, Leben in die alten Gemäuer zu bringen. Der Verein, dessen Ursprung bis in das Jahr 1863 reicht, hat sich über die vielen Jahrzehnte Ziele gesteckt. Früher ging es unter anderem darum, den kompletten Abriss der Ruine zu verhindern – die Steine waren nämlich als Baumaterial gefragt. Danach ging und geht es noch bis heute um den Erhalt der historischen Kulturstätte. Über die vielen Jahrzehnte wurde am Erhalt der Ruine gearbeitet und erst nach dem Zweiten Weltkrieg konnte man dauerhaft bauliche Maßnahmen umsetzen, die heute die Ruine erstrahlen lassen. Hierzu zählt auch die Turmspitze aus Sandstein. Vereinsvorsitzender Gerhard Scheifling kommt aus dem Schwärmen nicht mehr heraus.

Der Verein wird 160 Jahre alt

Interessant ist, dass bei der Gründung des Vereines vor 159 Jahren 117 Mitglieder eingetragen waren. Heute sind es wieder um die 100. Doch dies allein reicht nicht aus, um den Verein am Leben zu halten. Deswegen wurden in den Jahren vor der Pandemie Sommerkonzerte angeboten, die weit über die Ortsgrenzen hinaus beliebt sind. Und auch Trauungen sind in Rosenthal möglich.

Damit alle Veranstaltungen und Vorhaben in die Tat umgesetzt werden können, braucht es fleißige Hände, die im Hintergrund werkeln. Seit einiger Zeit versucht der Verein deshalb, jüngere Mitglieder zu akquirieren, die sich aktiv beteiligen.

Vor einigen Jahren habe sich der Verein vorgenommen, mehr an die Öffentlichkeit zu gehen, so Scheifling. „Viele Menschen, auch aus der Region, wissen nicht, welcher historische Schatz hier zur Verfügung steht“, erzählt er. Mit Ute Paulokat, die kurz vor Weihnachten verstarb, konnte man eine aktive Frau für den altehrwürdigen Verein begeistern. „Sie blies den alten Staub förmlich aus den Ecken,“ sagt Scheifling. Sie habe Ideen umgesetzt, die nachwirken. So wurde der Internetauftritt komplett neu gestaltet und es gelang mit ihrer Unterstützung, einen attraktiven Imagefilm zu drehen, in dem die Geschichte und Bedeutung des Klosters Rosenthal präsentiert wird.

Weihnachtsläuten schon in den 1980er Jahren

Die Geschichte des Weihnachtsläutens geht bis in die 1980er Jahre zurück. Zunächst gab es einige Trompeter, die von der Turmspitze am Heiligabend Weihnachtslieder spielten. Dann habe man bei der Kolpingkapelle in Ramsen angefragt, wie sich eine der noch aktiven Musikerinnen erinnert. Damals hatten sich jedoch gerade mal drei Musiker bereiterklärt, am Heiligabend in Rosenthal zu spielen. Anfänglich gab es nur ein kleines Konzert in Höhe des Friedhofes, später dann wurde alles ins ehemalige Mittelschiff des Klosters verlegt - der Atmosphäre wegen.

Neun Musiker unterhalten das Publikum beim Weihnachtsläuten. Foto: Dell

Nach zweijähriger Coronapause waren es in diesem Jahr sogar neun Musiker, die sich zu diesem außergewöhnlichen Konzert zusammenfanden. „Ich mache ja eigentlich keine Musik mehr“, sagte ein Hornist. Vor vier Wochen habe er sein Instrument seit langer Zeit mal wieder aus dem Koffer geholt, um zu üben. Und das konnte sich hören lassen. Bei dem einen oder anderen Weihnachtslied wurden Swingelemente eingebaut und das Publikum spendete sogar Szenenapplaus. Mit einem etwas anderen Lichtkonzept und der Nutzung des östlichen Bereiches der Anlage hatten die Besucher dieses Mal auch mehr Platz für sich und ihre Interessen. Einige lauschten dem Konzert, andere wiederum standen etwas abseits und unterhielten sich mit Freunden und Bekannten.

Besucher sind begeistert

Karl Kirch und seine Frau aus Enkenbach-Alsenborn sind zum fünften Mal am Heiligabend in Rosenthal. „Man kommt hierher, hört zu, trinkt seinen Punsch und genießt den einzigartigen Moment“, fasst er seine Begeisterung zusammen. Für den Ramser Klaus-Peter Klein, der seine Familie mitgebracht hat, ist es in diesem Jahr der erste Besuch des Weihnachtsläutens. Da in Ramsen in diesem Jahr am Heiligabend kein Gottesdienst stattfand, habe sich die Familie für einen Besuch in Rosenthal entschieden. „Ich bin sehr beeindruckt und überrascht“, lautet sein Fazit.

Eine Stunde dauert die Veranstaltung, die mit dem Glockenläuten und vielen Weihnachtswünschen ihren Ausklang findet.