Am Mittwoch, 21. Dezember, tragen Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Weierhof weihnachtliche Musik in der Aula vor. Neben den Bigband-Klassen unter Leitung von Carsten Petry tritt auch die Streicher-AG unter Leitung von Marianneli Spratte auf. Internationale Weihnachtsklassiker wie „Joy to the World“ und „Il est né le divin enfant“ ergänzen das traditionelle deutsche Liedgut aus mehreren Jahrhunderten. Mitglieder der Theater-AG stimmen mit kurzen Texten auf die besinnlichen Festtage ein. Das Konzert beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.