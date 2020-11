Die Wartezeit auf Weihnachten zu verkürzen, das ist immer eine Herausforderung. In der außergewöhnlichen Adventszeit, die uns diesmal bevorsteht, fällt die Suche nach Möglichkeiten besonders schwer. Im Winnweilerer Gemeindeteil Alsenbrück-Langmeil haben sich einige Bürger etwas Besonderes einfallen lassen.

Sie haben ganz viele Ideen in Umschläge gepackt: Geschichten, Gedichte und Lieder, Anleitungen zum Basteln, zum Malen und zum Backen. Diese Umschläge können am Sandsteinfelsen an der Mühle in Alsenbrück abgeholt werden – an jedem Adventswochenende. An der Mühle wird eine Weihnachtskrippe aufgebaut sein, die Umschläge befinden sich dort in einer gekennzeichneten Box. Der Inhalt dieser Umschläge soll dabei helfen, dass in den kommenden Wochen Weihnachtsstimmung aufkommt.

Allerdings kann an der Krippe nicht nur Post mitgenommen werden. Gerne würde es die Organisatoren sehen, wenn auch für sie einige Briefe hinterlegt würden. Es kann auch gemalt oder gebastelt werden. Die Bastelarbeiten und die Kunstwerke werden laminiert und am Zaun vor dem Felsen präsentiert. Anmeldungen sind unter sarah.kreinbihl@web.de oder unter Telefon 06302 2995 möglich.