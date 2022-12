Die Weihnachtszeit mit Jahreswechsel ist für die meisten Menschen eine besondere Zeit. Für die Bewohner des Rockenhausener Hospizes bedeutet es jedoch, diese wahrscheinlich ein letztes Mal zu erleben. Den Menschen, die am Ende ihres Lebens angekommen sind, bietet die Einrichtung hierfür Raum und einen würdigen Rahmen.

„Wir sind kein Sterbehaus. Wir sind ein Haus, in dem es viel, viel Leben gibt“, beschreibt Anja Taubenreuther ihr Erleben im Umgang mit den todkranken Menschen, die sie vor Ort betreut. Die Pflegefachkraft ist seit mehr als 30 Jahren in ihrem Beruf tätig. In ihrer täglichen Arbeit folgt sie dem Leitmotiv des Hospizes: Den Sterbenden bis zum letzten Augenblick ihre Würde zu erhalten.

Den Fokus auf die ganzheitliche Betreuung eines Kranken auszurichten, sei für sie ausschlaggebend, sagt sie. Krankenpflege sei dagegen oft nur auf die körperliche Behandlung reduziert. Für sie habe es daher an einem bestimmten Punkt einen beruflichen Umbruch gegeben. Ihre Tätigkeit als Krankenhauspflegekraft einer Intensivstation hat sie aufgegeben; sich ausschließlich der Palliativpflege zugewandt. Das lateinische Wort „palliativ“ leitet sich von „Pallium – Mantel“ ab. Das bedeute, „etwas zu umhüllen und beschützt zu sein“, verdeutlicht sie. Dies würden die Gäste in allen Bereichen durch die Hospizpflege erfahren.

Hospiz-Leiterin Birgit Edinger, Martha Siebecker (ehrenamtliche Betreuerin) und Pflegefachkraft Anja Taubenreuther (von links). Foto: Jeannette Anthes

Oft gehe es um vermeintlich einfache, teils banal wirkende Dinge wie das simple Anreichen eines Schluckes Wasser. Aber auch Unterstützung im Umgang mit Ämtern oder der familiären Nachlassregelung seien an der Tagesordnung. Meist gehe es aber nur um eines, was dem Sterbenden wichtig sei: „Zu wissen, dass jemand immer für dich da ist“, beschreibt sie ihre häufigste Beobachtung. Dass sie in der Hospizarbeit endlich das leben könne, was sie vor 30 Jahren als Krankenschwester gelernt habe, motiviere sie stets aufs Neue.

Raum für Menschen im letzten Lebensabschnitt

Das „Stationäre Hospiz Nordpfalz“ wird in Trägerschaft von Zoar im Herzen Rockenhausens betrieben. Die Einrichtung wurde 2019 eröffnet und bietet insgesamt neun unheilbar erkrankten Menschen, „Gäste“ genannt, für ihren letzten Lebensabschnitt einen Platz. Diese kämen aus dem gesamten Umfeld, viele auch aus Kusel und Idar-Oberstein. 21 hauptberufliche Pflegekräfte sowie Seelsorger, Sozialarbeiter und Ärzte sind im Betreuungsteam. Besonders wichtig sei aber auch die Unterstützung durch die ehrenamtlichen Hospizbegleiter, betont Birgit Edinger, die das Hospiz leitet.

Die Einrichtung bietet durch ein eigenes, zweistufiges Kursprogramm interessierten freiwilligen Helfern die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen. Martha Siebecker, seit 2020 jeden Mittwoch als Ehrenamtliche im Einsatz, beschreibt in klaren Worten ihre Motivation für ihr Engagement: „Jeder will geholfen bekommen, aber niemand will die Arbeit machen.“ Oft hätten die Kranken selbst auch das Gefühl, dass sie ihren Angehörigen eine Pflege nicht zumuten könnten. Daher sei es wichtig, die Hospizarbeit allgemein bekannter zu machen, um kranken Menschen und ihrem Umfeld diese Angst zu nehmen.

„Unfassbar viel Unterstützung“

Eine Lanze für die Hospizarbeit zu brechen, ist auch Eva Matthes aus Gensingen ein großes Anliegen. Ihre Schwester war vor ihrem Tod kurz vor Weihnachten drei Wochen Gast im Hospiz. Die Pflege durch ihre Angehörigen sei im häuslichen Rahmen nicht mehr leistbar gewesen. „Wir haben hier unfassbar viel Unterstützung erfahren. Die ganze Familie wurde aufgefangen“, berichtet sie dankbar. Auch sei sie während ihrer Besuche bei der Schwester mit anderen Gästen und deren Angehörigen ins Gespräch gekommen. Am stärksten bewegt habe sie die Aussage eines Gastes: „Ich bin hierher gegangen, um zu sterben. Ich bin hier glücklich, und ich sterbe gerne hier“.

An Heiligabend sind alle zu einer kleinen Feier geladen. Foto: Jeannette Anthes

Anja Taubenreuther betont, dass im Hospiz der Umgang mit dem Tabuthema Tod ein völlig anderer sei. Das bevorstehende Lebensende sei ein „offenes Thema“ bei allen Beteiligten. „Die Gäste wissen, wo der Weg normalerweise hinführt“, berichtet sie. Die Gespräche mit den Erkrankten und deren Angehörigen würden sie persönlich oft tief berühren. Man erfahre viel über das Leben der Gäste, auch oft „nur vermeintlich kleine Geschichten“. Sie sei froh, dass die Einrichtung hierfür eine Supervision für die Pflegekräfte anbietet, mit deren Hilfe sie das emotionale Erleben besser verarbeiten könne. Am Heiligen Abend bietet das Hospiz ein weihnachtliches Beisammensein mit Lesungen, Lieder zum Mitsingen und Gebeten an.