Die Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden lädt für Samstag, 13. Juni, zu einer besonderen Weinverkostung ein.

Die „Literarische und musikalische Wanderung durchs Jahr“ startet um 15 Uhr am Weierhof. Der Ausklang mit gemeinsamem Essen ist ab etwa 18.30 Uhr am Kloster Hane geplant. Durch das Programm führt TV-Moderator Martin Seidler.

Die Tour verbindet Lesungen, Musik und Weinproben an mehreren Stationen entlang der Strecke, die über Burg Bolanden bis zum Kloster Hane führt. Im Fokus stehen Weine im Rhythmus der Jahreszeiten: Einen Frühlingswein gibt es zum Auftakt inmitten der historischen Mennonitengemeinde auf dem Weierhof. Zwei Weine für Sommer und Herbst werden gegen 16 Uhr auf der Burg Bolanden serviert sowie ein Wintertropfen gegen 17 Uhr im Kloster. Begleitend sind literarische Beiträge und kleine kulinarische Häppchen vorgesehen. Als Ausklang gibt es ab 18.30 Uhr ein gemeinsames Essen mit Flammkuchen, das der Bolander Heimatverein serviert.

Was Teilnehmer wissen sollten

Die Bezahlung für Essen und Getränke am Kloster ist separat zum Teilnahmebeitrag zu entrichten. Dieser beträgt zehn Euro pro Person und wird am Veranstaltungstag in bar erhoben. Enthalten ist die Verpflegung während der Wanderung.

Die Logistik ist ausgeklügelt, Treffpunkt ist am Kloster Hane. Dort können die Gäste parken und werden von Bürgerbussen der Verbandsgemeinde gegen 14.30 Uhr zum Startpunkt der Wanderung am Weierhof gebracht.

Die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Eine Anmeldung ist erforderlich: per E-Mail an tania.heilmann@kirchheimbolanden.de oder sara.ringling@kirchheimbolanden.de sowie telefonisch unter 06352 4004115.