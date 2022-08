Stolz und glücklich verabschiedeten sich 48 Abiturientinnen und 49 Abiturienten in einer stimmungsvollen Feier auf den Schulhof von ihrer Schule – dem Gymnasium Weierhof.

Was ist das Abitur in Zeiten des Klimawandels, des Krieges in der Ukraine und der Pandemie noch wert? Mit dieser Frage eröffnete Michael Scholz als Schulleiter gemeinsam mit Wolfgang Huber dem Internatsleiter die Feier auf dem Schulhof. In Zeiten der Pandemie waren neue Formen des Unterrichts nötig. Nun gilt es außerhalb der Schule neue Wege zu finden. Dazu – so der Schulleiter – haben die Absolventen beste Voraussetzungen.

Dies gilt besonders für Anna-Lena Walter, die mit der Traumnote von 1,1 das beste Abitur des Jahrgangs hatte. Auch sonst zeigt ein Drittel der Absolventen und Absolventinnen mit einer Eins vor dem Komma ihre herausragenden Leistungen.

Der Abschlussjahrgang. Foto: Weierhof/gratis Die Preisträger. Foto: Weierhof/gratis Michael Scholz (links) und Wolfgang Huber. Foto: Weierhof/gratis Kritisch und doch wohlwollend sprachen Maryam Lashkari und Katharina Roth im Namen der Abiturienten und Abiturientinnen über ihre Schulzeit. Foto: Weierhof/gratis Die Stammkurslehrer. Foto: Weierhof/gratis Die Rede der Stammkursleiter. Foto: Weierhof/gratis Für die Unterstützung der Abiturienten im Homeschooling sprach Sandra Benda als SEB-Vorsitzende den Eltern einen besonderen Dank aus. Foto: Weierhof/gratis Viele gute und wichtige Ratschläge gaben Corinna Eichling als Schulvereinsvorsitzende ... Foto: Weierhof/gratis ... und Manfred Mahr als Vorsitzender des Ehemaligenverein in ihren Grußworten den Absolventen mit auf den Weg. Foto: Weierhof/gratis Landrat Rainer Guth bei der Abschlussfeier. Foto: Weierhof/gratis Foto 1 von 10

Mit Kochmütze und Weltkarte führten die Stammkursleiter in ihrer kurzweiligen Rede die Gäste durch drei Jahre Oberstufen-Unterricht. Die Gäste erhielten so einen Eindruck, wie viel Freude anspruchsvolles Lernen bereiten und wie wichtig ein positives Lernklima für den Lernerfolg sein kann.

Kritisch und doch wohlwollend sprachen Maryam Lashkari und Katharina Roth im Namen der Abiturienten und Abiturientinnen über ihre Schulzeit. Natürlich durften auch hier einige spannende und lustige Einblicke in den Unterricht nicht fehlen.

In Gesellschaft engagieren

Für die Unterstützung der Abiturienten im Homeschooling sprach Sandra Benda als SEB-Vorsitzende den Eltern einen besonderen Dank aus. Viele gute und wichtige Ratschläge gaben Corinna Eichling als Schulvereinsvorsitzende und Manfred Mahr als Vorsitzender des Ehemaligenverein in ihren Grußworten den Absolventen mit auf den Weg.

Die Überreichung des Preises für besonderes ehrenamtliches Engagement im Landkreis an Lotta Lickefett, deren außergewöhnlicher Einsatz geehrt wurde, verband Landrat Rainer Guth zugleich mit der Aufforderung an die Abiturienten und Abiturientinnen, sich auch zukünftig in der Gesellschaft zu engagieren. Für sein herausragendes Engagement für die Schulgemeinschaft erhielt Vincent Fischer den Preis der Bildungsministerin. Maya Workman erhielt einen Preis für Ihre Leistungen als Internatssprecherin.

Preisträger:

Lara Selzer (Musik), Elisa Müller (Bildende Kunst), Jasmin Tieking (Sport), Vincent Fischer (Ethik), Jannick Schertel (Geschichte), John Hofmann (Erdkunde), Isabella Vitale (Sozialkunde), Amelie Dürrschmidt (Japanisch), Isabelle Hofrichter (Spanisch), Jannick Schertel (Latein), Lioba Schumacher (Französisch), Johanna Grötzinger (Englisch), Christina Probst (Deutsch), Niclas Best (Mathematik), Julia Endemann (Biologie), Anna-Lena Walter (Physik), Felix Grün und Kim Opaska (Jufo-Welter)

Liste der Abiturientinnen und Abiturienten:

Albrecht, Sascha; Aschmetat, Alicia; Aschmetat, Luca; Avci, Batuhan; Barz, Alyssa; Becker, Emily; Berg, Lina; Bessai, Mia; Best, Niclas; Buhrmann, Joshua; Caruso, Giacomo; Czechak, Julius; Dell, Alexandra; Dexheimer, Lena; Dong, Runji; Dürrschmidt, Amelie; Eisen, Franziska; Endemann, Julia; von Eury, Patricia; Feng, Shiyuan; Fischer, Vincent; Fritze, Eric Gallei, Joel; Gebhardt, Lilly; Gödtel, Pauline; Griebe, Zoé; Grötzinger, Johanna; Grün, Felix; Hackbarth, Emilie; Hagspiel, Ruben; Hammar, Luise; Han, Xiang; Heck, Chiara; Heidenreich, Yves-Constantin; Herz, Valentin; Höffner, Klara; Hofmann, John; Hofrichter, Isabelle; Homburg, Richard; Hornig, Maxine; Jahn, Jonas; Kappesser, Lukas; Kiefel, Rico; Krahl, Elena; Krause, Paulina; Lambrix, Elias; Landgraf, Lena; Lashkari, Maryam; Lickefett, Lotta; Lisowski, Valentin; Löhlein, Flora; Long, Xiaoyin; Martin, Una; Matheis, Tobias; Meinert, Max; Meininger, Jasmin; Metz, Rico; Metz, Robin; Meyer, Melanie; Müller, Elisa; Müller, Hendrik; Ngo, Hoang Dung; Noichl, Jana; Opaska, Kim; Opaska, Eileen; Ornig, Maximilian; Pletsch, Rico; Probst, Christina; Ripp, Christian; Röß, Leon; Roth, Katharina; Ruppert, Katharina; Schäffling, Jana; Schertel, Jannick; Schmidt, Thomas ; Schulz, Marvin; Schumacher, Lioba; Schumacher, Lukas; Selzer, Lara; Shi, Haixin; Sittel, Emma; Sittel, Paula; Spies, Tim; Stahlheber, Marvin; Stark, Linus; Stemplinger, Yara; Stengel, Nils; Straub, Tim; Stüber, Matteo;

Tieking, Jasmin; Vitale, Isabella; Walter, Anna-Lena; Wick, Nicolas; Wittkowski, Gero; Workman, Maya ; Wüst, Maik; Xu, Kexuan; Yurdakul, Kayra.