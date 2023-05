Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hasan Özdemir, der pfälzische Dichter mit türkischen Wurzeln, hat neue Lyrik veröffentlicht. Den Band „Atembruch“ stellt er am 13. Juni bei den Donnersberger Literaturtagen vor. Die Gedichte darin erzählen von der Zeit, der Vergänglichkeit, dem Vater.

Warum das so ist, weiß niemand genau: Aber alle Autoren – okay: fast alle – haben zwei Wohnsitze. Berlin und Genfer See. Kassel und Lüneburger Heide. Oder