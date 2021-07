Auch Wehrleute aus dem Donnersbergkreis sind derzeit in den rheinland-pfälzischen Katastrophengebieten im Einsatz, wo gestern schwere Unwetter zu Überschwemmungen mit verheerenden Ausmaßen geführt hatten.

Am späten Mittwochabend war der Unwetterschutzzug des Donnersbergkreises zur Unterstützung des Landkreises Trier-Saarburg alarmiert worden. Der Zug besteht aus elf Fahrzeugen und 35 Personen aus dem Kreisgebiet. In der Feuerwache Winnweiler wurden die Fahrzeuge mit zahlreichen Schmutzwasserpumpen, etwa 450 Sandsäcken und Verpflegung beladen, gegen 1 Uhr brach die Kolonne auf. Erster Einsatzort war die Gemeinde Kordel, wo die Donnersberger Wehrleute bei der Evakuierung eines Seniorenheimes halfen. Der Ort ist mittlerweile total überflutet und nur noch per Boot erreichbar.