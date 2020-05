Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden steht unter neuer Leitung. Nachdem Thomas Rech auf eigenen Wunsch aus dem Amt ausgeschieden ist – neue berufliche Projekte ließen sich nicht mehr mit den wachsenden Aufgaben als Wehrleiter vereinbaren – wurde das Amt Matthias Groß übertragen.

Verbandsbürgermeister Axel Haas zollte Rech große Wertschätzung und Respekt. Es sei in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich, so Bürgermeister Haas, sich an die Spitze zu stellen und Verantwortung zu übernehmen. Wegen der Corona-Pandemie fand die Verabschiedung im kleinsten Kreis statt. Matthias Groß war bisher stellvertretender Wehrleiter. Dieses Amt übernimmt jetzt Oliver Schmittinger aus Rittersheim. Unser Bild zeigt (v.li.) Armin Juchem als zuständigen Beigeordneten, VG-Chef Axel Haas, Thomas Rech und Matthias Groß.