„Manchmal hat man wohl einfach so einen rabenschwarzen Tag“, brachte es Steffen Specht am frühen Freitagabend auf den Punkt. Der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Göllheim konnte alleine von mehr als einer Handvoll Flächenbränden berichten, bei denen er und seine Kameraden im Laufe des Tages im gesamten Donnersbergkreis unterwegs gewesen waren. Großflächig gebrannt hat es unter anderem bei Morschheim und bei St. Alban. Beim Brand auf einem Feld zwischen Stauf und Ramsen haben sich neun Wehrleute Rauchgasvergiftungen zugezogen. Steffen Specht berichtete, dass in der laufenden Mähsaison viele landwirtschaftliche Geräte im Einsatz seien – und auch am Freitag sei womöglich der eine oder andere technische Defekt Brandauslöser gewesen. Funkenflug, das heiße, gepresste Material bei völliger Trockenheit – momentan könne es sehr schnell gehen. Am späten Freitagnachmittag hat es dann auch bei Einselthum gebrannt.