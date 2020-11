Die Polizei sucht den Fahrer eines Wagens, der am vergangenen Sonntag gegen 9 Uhr einen an der Einmündung der K 10 in die B 48 bei Münchweiler stehenden Wegweiser gerammt hat. Der Verursacher hat sich nicht um den Schaden gekümmert und ist laut Zeugenaussagen Richtung Gonbach davon gefahren. Bei seinem Pkw soll es sich um eine – vermutlich vorne links beschädigte – schwarze BMW-Limousine mit KIB-Kennzeichen gehandelt haben. Sie war nur mit einer Person besetzt. Das Fahrzeug war aus nicht bekannten Gründen von der Kreisstraße abgekommen und gegen die Metallpfosten der auf einer Verkehrsinsel stehenden Schilder geprallt. Hinweise an die Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170.