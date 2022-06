Erstmals im Jahr 2022 ist im Juni die Arbeitslosenquote im Donnersbergkreis gestiegen. 1889 Menschen waren bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter gemeldet, elf mehr als im Monat zuvor. Das entspricht einem Plus von 0,1 Prozentpunkten, die Arbeitslosenquote steigt von 4,5 auf 4,6 Prozent. Sie liegt damit noch immer einen ganzen Prozentpunkt unter jener von Juni 2021.

Seit Jahresbeginn war die Quote Monat für Monat gefallen. Dass es ausgerechnet im Sommer nach oben geht – das ist sehr untypisch –, lässt sich einem Sondereffekt zurechnen: Das Jobcenter hat seit Juni die Betreuung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge übernommen. So sagt auch Martina Sarter, stellvertretende Leiterin der Agentur für Arbeit in der Westpfalz: „Trotz des Anstiegs der Arbeitslosenzahl, der bekannten Lieferengpässe und der Unsicherheiten, die der Ukraine-Krieg mit sich bringt, entwickelt sich der Arbeitsmarkt in der Region weiter positiv.“

Jobcenter unterstützt in vielen Bereichen

Viele Unternehmen seien weiterhin „intensiv auf der Suche“ nach neuen Fachkräften, und so könne das Jobcenter bei der Unterstützung von Ukrainern beim Eintritt in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt „auf ein breites Angebot zurückgreifen“. Arbeitsvermittlung sei aber nicht alles: Die Jobcenter unterstützten die Geflüchteten beispielsweise auch beim Spracherwerb und der Anerkennung von Schul- und Berufsabschlüssen, erläutert Sarter.

In den vergangenen vier Wochen haben Arbeitgeber aus dem Donnersbergkreis 107 neu zu besetzende Stellen gemeldet. Damit befinden sich 856 offene Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.