In den letzten Tagen wurden im Donnersbergkreis 322 neue Infektionen mit dem Coronavirus registriert. 27 Fälle sind vom Dienstag, 114 vom Montag, 29 vom Sonntag, 59 vom Samstag, 92 vom Freitag, außerdem wurde ein Fall vom Donnerstag nachgemeldet.

Aktuell sind 319 aktive Covid-Fälle beim Gesundheitsamt gemeldet. Wegen der vielen Nachmeldungen ist die Zahl gegenüber dem Vortag (98) so deutlich erhöht. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt daher aktuell (Stand Dienstagnachmittag) bei 738,7, am Montag lag sie noch bei 391,9. Derzeit werden zwei Erkrankte stationär behandelt. Insgesamt gab es im Donnersbergkreis seit Ausbruch der Pandemie 22.638 Infizierte, von ihnen sind 22.203 wieder genesen, 116 Personen sind gestorben. Die meisten Covid-19-Fälle gibt es derzeit in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden, die wenigsten in der VG Eisenberg.