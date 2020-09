Für das Seminar für an Psychose Erkrankte, ihre Angehörigen und Behandler, das das Pfalzklinikum schon seit langem anbietet, gibt es coronabedingt einen neuen Veranstaltungsort. Während sich die Teilnehmer bisher in der Ökumenischen Sozialstation getroffen haben, findet die Veranstaltung ab kommendem Montag in der Tagesklinik, Krankenhausstraße 10, statt.

Die Gruppe trifft sich jeden zweiten Montag im Monat von 18 bis 20 Uhr. Die entsprechenden Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen werden beachtet. Die Teilnahme an der Gruppe ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich. Kontakt und Anmeldung: Nadja Merk, Telefon: 06361 4595-2301, E-Mail: nadja.merk@pfalzklinikum.de.