Das Jugendhaus in Rockenhausen hat so seine Stammkundschaft – eigentlich. Doch die Regeln während der Pandemie sind ein Hindernis für die Jugendlichen. Zum Beispiel für Pärchen, die nicht mehr nebeneinander sitzen dürfen.

„Die Jugendlichen sind müde“, sagt Erziehungswissenschaftlerin Johanna Aff, die im Stadthaus Rockenhausen gemeinsam mit zwei Kollegen für die Betreuung der pädagogischen Angebote zuständig ist. „Der ständige Wechsel der Vorschriften zermürbt. Für die Jugendlichen ist das nicht überschaubar.“

Bereits im Sommer hatte die RHEINPFALZ das Jugendhaus besucht, um einen Einblick in die aktuelle Arbeit zu gewinnen. Zu diesem Zeitpunkt war fast nichts im Stadthaus so wie gewohnt: Statt als Sitzgelegenheit zu dienen, waren sämtliche Polstermöbel in einem großen Stapel in die Küche verbannt. Im Raum nebenan fanden sich nur Stühle mit Sicherheitsabstand. Gemeinsame Kochabende waren tabu.

Jugendliche anfangs noch nicht geimpft

Auch nahezu ein halbes Jahr später hat Corona das Stadthaus noch immer fest im Griff. Zwar sind die Sofas an ihren ursprünglichen Platz zurückgekehrt und dürfen mittlerweile auch wieder von zwei Personen gleichzeitig genutzt werden. Gleichzeitig gilt jedoch Maskenpflicht im ganzen Haus – sowie 2G plus. „Eine ziemlich harte Regelung für einen offenen Jugendtreff“, meint Johanna Aff. „Als die Vorgabe im Dezember kam, hatten viele Jugendliche noch gar keine oder gerade mal die erste Impfung. Somit mussten wir tatsächlich viele regelmäßige Besucher einfach nach Hause schicken“, bedauert sie.

Ein wahres Kuriosum: Zu den Stammgästen im Haus gehörten auch Pärchen, „denen musste ich erklären, dass sie bei uns nicht nebeneinander sitzen dürfen, sondern Sicherheitsabstände einhalten sollen“. Die Folge laut Aff: „Natürlich haben die keine Lust mehr, hierher zu kommen, auch wenn die Abstandsregelungen derzeit nicht mehr so rigide gehandhabt werden müssen.“

Kontaktdatenerfassung trotz Anonymität

Bis auf drei Monate war das Haus in den beiden Jahren seit Ausbruch der Corona-Pandemie immer geöffnet. „Zunächst war nur Einzelberatung mit Voranmeldung möglich. Dann durften sich sechs Personen in den Räumen aufhalten, später dann zwölf.“ Doch im Vergleich zu einer Besucherzahl zwischen 30 und 40 zu Vor-Corona-Zeiten war wenig los. „Zumal die Maskenpflicht für die Jugendlichen sehr belastend ist. In der Schule mit Maske und dann nachmittags bei uns wieder – das stresst.“ So bleiben viele ehemalige Stammgäste lieber zu Hause oder hängen bei Freunden ab, ohne Maske, ohne Angabe von Kontaktdaten – „etwas, das für uns als Anbieter eines offenen Jugendangebotes gar nicht geht. Anonymität ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit, wir sprechen uns mit Vornamen an, mehr muss man erstmal gar nicht wissen.“

Eine große Hürde bildeten laut Aff die im Laufe der Zeit immer wieder wechselnden Vorschriften, die sich nur sehr langsam per Mund-zu-Mund-Propaganda unter den Jugendhaus-Besuchern herumgesprochen hätten. „Da bleiben die Jugendlichen lieber gleich zu Hause, als sich hier von uns sagen lassen zu müssen: Zu fünft könnt ihr in diesem Raum leider nicht bleiben“, schildert die Erziehungswissenschaftlerin. „Früher waren wir die Coolen und Lieben. Heute muss ich ständig alles desinfizieren und daran erinnern, die Maske hochzuziehen.“

„Eltern sollen sich Zeit nehmen und zuhören“

Im Sommer erleichterte das gute Wetter die Situation etwas. Im Hof konnte man auch mal ohne Maske eine Runde Mau-Mau spielen. Diese Möglichkeit fällt durch die winterliche Witterung erneut weg. Aff vermisst zahlreiche Besucher, die früher regelmäßig auftauchten. „Wir gehen immer mal streetwork-mäßig durch Rockenhausen und versuchen, Leute direkt anzusprechen. Aber wir merken dabei auch: Die Jugendlichen sind nicht draußen, man findet sie kaum.“ Die Reglementierung im öffentlichen Raum habe ebenso wie die verstärkte Computer-, Tablet- und Smartphone-Nutzung dazu geführt, dass sich Heranwachsende nicht mehr an ihren angestammten Plätzen in der Stadt, sondern privat treffen. Sie dort zu erreichen und ihnen ein Gegenangebot zu den oftmals zerstörten Tagesstrukturen und einer großen Einsamkeit zu machen, sei für die Mitarbeiter eine sehr schwierige Aufgabe.

„Die Erwachsenen dürfen nicht denken: Die Kinder ziehen ihre Masken auf, managen das Homeschooling und damit ist gut. Unsere Erfahrung ist, dass die Jugendlichen sich viele Gedanken machen. Sie haben große Sorgen in Bezug auf die Zukunft, schleppen Ängste mit sich herum und finden wenige Anlaufstellen, an denen sie diese loswerden können. Sich Zeit nehmen und zuhören, das ist das größte Geschenk, das Eltern ihren Kindern derzeit geben können“, erklärt Johanna Aff.