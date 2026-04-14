Zwei Zugverbindungen nach Kirchheimbolanden sind gerade von zwei verschiedenen Baumaßnahmen betroffen. Worauf Fahrgäste sich noch bis Ende April einstellen müssen.

Wer aktuell mit dem Zug von Mainz nach Kirchheimbolanden oder umgekehrt fahren möchte, muss unter Umständen etwas Geduld mitbringen. Denn auf der Strecke werden derzeit zwei Baumaßnahmen durchgeführt, wegen derer es zu Verspätungen kommen kann. Am Bahnhof Saulheim war vor einigen Tagen eine Schlammstelle entdeckt worden, die beseitigt werden musste. Dabei sind weitere bauliche Mängel im Bereich von Gleis 1 festgestellt worden, weswegen dieses gesperrt und nicht befahrbar ist.

Wie der Zugbetreiber Vlexx in einer Pressemitteilung schreibt, kommt es aufgrund der eingeschränkten Streckenverfügbarkeit zu betrieblichen Auswirkungen. Weil derzeit nur ein eingleisiger Betrieb möglich ist, können Zugkreuzungen auf der Strecke nicht wie üblich stattfinden. Vlexx-Pressesprecherin Frauke Blech ergänzt: „Wenn ein Zug kommt, muss ein anderer anhalten und warten, bis der Zug vorbeigefahren ist.“ Dies führt laut Vlexx bei einzelnen Verbindungen zu Verspätungen von bis zu 15 Minuten. Betroffen seien insbesondere die Fahrten des RE13 ab Saulheim in Richtung Mainz um 5.45 Uhr, um 7.35 Uhr und um 13.34 Uhr sowie die Fahrten in Richtung Alzey um 13.35 Uhr und um 21.27 Uhr. Die Bauarbeiten in Saulheim werden von der DB InfraGo durchgeführt und sollen bis zum 30. April dauern.

Fahrzeitverlängerungen laut Vlexx möglich

Trotz der Einschränkungen können alle planmäßigen Fahrten angeboten werden, wie es in der Vlexx-Pressemitteilung heißt. Zugausfälle seien aktuell nicht vorgesehen, jedoch bitte man die Fahrgäste, mehr Zeit einzuplanen und sich vor Fahrtantritt über die jeweiligen Verbindungen zu informieren.

Noch bis zum 22. April finden außerdem umfangreiche Bauarbeiten durch die DB InfraGo im Bereich zwischen Mainz und Frankfurt sowie Mainz und Mainz-Gonsenheim statt. Auf letzterem Streckenabschnitt verkehren auch die Linien des RE13 sowie des RB31, der bis nach Kirchheimbolanden fährt. Wegen Gleiserneuerungen zwischen Mainz-Mombach und Kostheim sowie Weichenarbeiten im Bereich der Mainzer Kaiserbrücke kommt es bei den Linien RE4, RE13, RB31 und RB33 zu Ausfällen zwischen Mainz und Frankfurt sowie Mainz und Mainz-Gonsenheim. Teilweise ist ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet.

Zudem kann es laut Vlexx zu Fahrzeitverlängerungen in Richtung Alzey und Kirchheimbolanden kommen. Einzelne RE13 halten zusätzlich in Mainz-Gonsenheim für den Anschluss an den SEV. „Wir bedauern die entstehenden Unannehmlichkeiten für unsere Fahrgäste ausdrücklich und stehen im engen Austausch mit den zuständigen Aufgabenträgern, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten“, schreiben die Vlexx-Verantwortlichen in der Pressemitteilung.