Umfangreiche Bauarbeiten sind laut Kreisverwaltung für den Zeitraum von 1. Juni bis 31. Juli durch die geplante Erneuerung des Bahnübergangs zwischen Rockenhausen und Katzenbach zu erwarten. Wegen der Einschränkungen wird der Grüngutplatz Katzenbach schon ab Freitag, 22. Mai, geschlossen und bleibt bis zum Abschluss der Bauarbeiten außer Betrieb. Die Kreisverwaltung bittet die Bürger, ihre Grüngutabfälle während dieser Zeit auf die Grüngutplätze Hengstbacherhof oder Langmeil zu bringen.