Rockenhausen / Katzenbach Wegen Arbeiten am Bahnübergang: Grüngutplatz Katzenbach wochenlang geschlossen

Wohin mit dem Grünschnitt? In Katzenbach ist der Sammelplatz ab 22. Mai bis Ende Juli geschlossen.
Wohin mit dem Grünschnitt? In Katzenbach ist der Sammelplatz ab 22. Mai bis Ende Juli geschlossen.

Umfangreiche Bauarbeiten sind laut Kreisverwaltung für den Zeitraum von 1. Juni bis 31. Juli durch die geplante Erneuerung des Bahnübergangs zwischen Rockenhausen und Katzenbach zu erwarten. Wegen der Einschränkungen wird der Grüngutplatz Katzenbach schon ab Freitag, 22. Mai, geschlossen und bleibt bis zum Abschluss der Bauarbeiten außer Betrieb. Die Kreisverwaltung bittet die Bürger, ihre Grüngutabfälle während dieser Zeit auf die Grüngutplätze Hengstbacherhof oder Langmeil zu bringen.

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