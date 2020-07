HÖRINGEN: Was lange währt ... Das Projekt „Wohnpark 2020“ wird seinem Arbeitstitel immerhin Rechnung tragen können. Die Jahreszahl steht zumindest für den Startschuss der Arbeiten in der „Heckwiese“. Im Herbst beginnt die Erschließung. Bauherren können wohl im Mai kommenden Jahres loslegen. Interessenten haben schon vor geraumer Zeit angeklopft.

Wo es zurzeit noch grünt und blüht, sollen ab Ende August die Bagger rollen. In der Höringer „Heckwiese“ werden – nach langen, langen Jahren – in absehbarer Zeit nun neue Häuser entstehen. Klappt alles nach Plan, ist das Gelände im kommenden Frühjahr erschlossen, können ab Mai nächsten Jahres die ersten Fundamente gelegt werden. 13 Grundstücke sollen aus dem Boden wachsen.

„Die ersten Fragen lauten ja immer: Was kostet das – und wann kann’s losgehen“: Diplom-Ingenieur Hans Werner Schlunz spricht augenzwinkernd aus langjähriger Erfahrung. Der Projektleiter freut sich, dass er und seine Kollegin Irmgard Weiss nun auf die brennendsten Fragen der Interessen klare Antworten haben. Die Preise sind festgelegt – und die Grundsteinlegung an neuen Häusern könne wohl schon im kommenden späten Frühjahr erfolgen.

Die Vermarktung der Areale ist bereits angelaufen. Die Ortsgemeinde als Eigentümerin braucht sich dabei nicht mehr an die Decke zu strecken: Denn die durchaus attraktiven Plätze an Bauherren zu bringen, diese Aufgabe erledigt der Erschließungsträger gleich noch mit.

Jacob: „Bauträger hat sich in der VG bereits bewährt“

Die Gesellschaft WVE – Wasser-Versorgung-Energie – in Kaiserslautern verkörpere als Partner die ideale Lösung, zeigen sich Höringens Ortsbürgermeisterin Brigitte Enders und Rudolf Jacob, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Winnweiler, bei einer Ortsbesichtigung mit VWE-Projektleiter Schlunz und seiner für die Vermarktung verantwortlichen Kollegin Irmgard Weiss überzeugt.

Die WVE, ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Kaiserslautern, habe sich auch andernorts in der Verbandsgemeinde bereits bewährt, so in Gonbach, zollte Jacob der Arbeit des Partners in Sachen Baugebietserschließung bei einem Ortstermin Anerkennung.

Zwölf der Bauplätze werden aus dem Eigentum der Ortsgemeinde Höringen veräußert, einer gehört einem Privateigentümer. Das ist Resultat einer Bodenordnung, die im Frühjahr erfolgt ist und mittels derer der Weg für den Wohnpark geebnet worden ist. Das Neubaugebiet hat somit die letzte von vielen Hürden genommen. Das Projekt war schon seit zwei Jahrzehnten immer mal wieder Thema, sei sogar zwischenzeitlich zu einem Politikum und Wahlkampfthema geworden, wie Ortsbürgermeisterin Enders rückblickend sagt.

Das aber sei nun Schnee von gestern, mit der Erschließungsplanung im vergangenen Herbst und der Bodenordnung sei nun alles im Lot. Jetzt gelte es, die Areal an Bauherren zu bringen. Interessenten gebe es durchaus; kaum verwunderlich, sei doch Hörigen durchaus attraktiv als Wohngemeinde, wie Enders und Jacob unisono betonen. Außerdem „ist das ein wunderschöner Platz“, sagte die Ortschefin mit Blick auf die noch komplett grüne Fläche.

Mehr als 10.300 Quadratmeter umfasst die Gesamtfläche, die im weit größeren ersten Bauabschnitt in ein Wohngebiet umgewandelt werden soll. Fast ein Zehntel davon soll als öffentliche Grünflächen erhalten bleiben.

Quadratmeterpreis für die Bauplätze steht bereits fest

Vorgesehen ist eine Stich-Erschließungsstraße, die an zwei bestehende Straßen angebunden wird. Die Gartenstraße und die Straße Auf der Weide münden dann unmittelbar in die künftige Wohnstraße. Vorgesehen ist ein Wendehammer am Ende der Stichstraße, zudem ist in der Heckwiese ein Regenrückhaltebecken notwendig.

All dies erläuterte vor Ort in Höringen Hans Werner Schlunz. Nach Angaben des Diplom-Ingenieurs umfassen die Bauplätze im Schnitt rund 620 Quadratmeter. Die Bauflächen weisen zwischen 472 und 867 Quadratmeter auf. Der Zeitenplan sieht nach Schlunz’ Angaben vor, dass die Bauleistungen Anfang August vergeben werden und dass Ende August mit der Erschließung begonnen wird, bei der auch die Werke der Verbandsgemeinde Winnweiler mit im Boot sind. Die komplette Infrastruktur soll dann im kommenden Mai fertiggestellt sein, dann können Bauherren auch gleich loslegen.

Bei der Vermarktung, die im Hause des Kaiserslauterer Erschließungsträger Schlunz’ Kollegin Irmgard Weiss federführend leitet, sind die Bedingungen klar abgesteckt: Die Erschließungskosten fließen als Festpreis-Anteil in den Grundstückspreis mit ein. Der Verkaufspreis steht schon fest: Pro Quadratmeter sind 128 Euro fällig.