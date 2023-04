Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Seit einer Woche bieten die Grundschulen wieder Unterricht an – die meisten im täglichen Wechsel für ihre Schüler plus Notbetreuung. Schüler und Lehrer sind froh, dass zumindest wieder ein kleines bisschen Normalität in den Schulalltag einkehrt. Nur ein Problem scheint noch nicht ganz gelöst.

Seit Montag gehen Clara und Maximilian Himmel wieder in die vierte und erste Klasse der Zellertalschule. Der wochenlange Fernunterricht ist vorbei. Die Geschwister finden es schön,