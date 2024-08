Mitten in der Badesaison schlägt das Wetter Kapriolen. Heiße Tage und regnerische Phasen wechseln sich diesen Sommer ab. Die Anzahl der Besucher in den Freibädern schwankt fast täglich. Die Bäder in Rockenhausen, Winnweiler und Eisenberg ziehen eine Zwischenbilanz.

Es gibt nichts Besseres, als die Ferienzeit bei sommerlicher Hitze im Schwimmbad zu verbringen. Sich im Wasser abkühlen, auf der Liegewiese entspannen oder die unverzichtbaren Freibad-Pommes