Auf der Vorderseite eines umfangreichen Atlantiktiefs gelangt mit südwestlicher Strömung weiterhin sehr milde Luft aus spanischen Breiten in unsere Region.

In dieser Strömung sind einige kleinere Störungsgebiete eingegliedert, die das Wetter etwas abwechslungsreich gestalten. Beispielsweise kann gelegentlich auch mal leichter Hochdruckeinfluss ins Spiel kommen.

Vorhersage

Montag: Die neue Woche startet mit einer Mischung aus kurzen Aufheiterungen und dichterer Bewölkung. Durchaus können gelegentlich örtliche Regengüsse niedergehen. Die Temperaturen liegen dabei im milden Oktoberbereich. Der Wind kann jedoch teilweise auffrischen. Abends und nachts klart der Himmel vermehrt auf.

Dienstag: Es ist mit einem freundlichen Mix aus Sonne und lockeren Wolken zu rechnen. Dazu wird es ähnlich mild wie am Vortag. Im Laufe des Abends trübt sich der Himmel von Frankreich her ein, und in der Nacht kann es stellenweise etwas regnen.

Mittwoch: Nachdem sich letzte kompakte Wolken entfernt haben, strahlt wieder häufig die Sonne. Im Laufe des Nachmittags ziehen von Südwesten her Wolkenschleier übers Land und schirmen die Sonne milchig ab. Die Temperaturen steigen noch etwas an.

Weiterer Trend

Am Donnerstag ziehen von Südwesten immer wieder Wolkenfelder über die Region. Diese haben jedoch kaum Regen im Gepäck. Die Sonne kann sich zumindest zeitweise verschwommen behaupten. Dazu wird es gemäß der Jahreszeit nahezu ungewöhnlich warm. Am Freitag und Samstag scheint neben durchziehenden Wolkenfeldern gelegentlich die Sonne, und es bleibt allgemein trocken. Nach einem nochmals warmen Freitag gehen die Temperaturen am Samstag um einige Grade zurück. Am Sonntag ziehen vermutlich kompaktere Regenwolken übers Land und drücken die Temperaturen weiter nach unten.