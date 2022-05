„Unabhängiger werden von fossilen Energien – einfache und kostengünstige Sofort-Maßnahmen“: So lautet der Titel einer kostenlosen dreiteiligen Web-Seminarreihe, die von der Verbraucherzentrale und der Energieagentur Rheinland-Pfalz, dem Bezirksverband Pfalz, den Klimaschutzmanagern und -managerinnen von Mittelhaardt und Südpfalz/Vorderpfalz sowie dem EU-Life-Projekt „Zenapa“ angeboten wird.

Zum Auftakt am Mittwoch, 11. Mai, gibt der Energieberater der Verbraucherzentrale Klaus Danner von 18 bis 19.30 Uhr Tipps, wie sofort und in Vorbereitung auf den nächsten Winter Energie eingespart werden kann. Er informiert beispielsweise über kleinere Dämmungen, die in Eigenleistung durchgeführt werden können, sowie Maßnahmen, um Strom zu sparen.

Das zweite Seminar zum Thema „Fassade dämmen – am besten nachhaltig“ findet am Mittwoch, 8. Juni, statt. Teil drei widmet sich am Mittwoch, 29. Juni, den Themen Dachdämmung und Hitzeschutz.

Eine Anmeldung ist erforderlich im Internet unter www.verbraucherzentrale-rlp.de/webseminare-rlp. Um teilnehmen zu können, benötigt man einen Computer mit Internetzugang und Lautsprecher, idealerweise auch einen Kopfhörer. Als Browser werden Mozilla Firefox oder Google Chrome, bei anderen ist laut Veranstalter die Funktionalität im Seminar eingeschränkt.