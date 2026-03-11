Ein Projekt des Landessportbunds bringt Waveboards in die Grundschule Marnheim. Trainerin Petra Hutera zeigt, wie Hüftschwung, Schutz und Rhythmus zusammenpassen.

Frühlingszeit ist Waveboard-Zeit, und das schon seit einigen Jahren in der Marnheimer Grundschule. „Wave heißt Welle“, erklärt Trainerin Petra Hutera, und was das in der Praxis heißt, durften die Kinder der dritten Klassen ausprobieren. Der Landessportbund Rheinland-Pfalz fördert das Projekt in den Schulen unter dem Slogan „Sportfinder – Sportmachen, Verein finden und das mit der Hilfe der Schulen“. So kam Petra Hutera vom TuS Carlsberg wieder nach Marnheim, um eine Sportart vorzustellen, die den üblichen Schulsport aufpeppt.

Nicht jeder ist Leichtathletik- oder Fußballfan, auch Geräteturnen hat seine Liebhaber und seine Gegner. Da war das Waveboard mal etwas anderes, und die Kinder waren alle mit Feuereifer bei der Sache. Die Trainerin hatte alles Nötige mitgebracht, die bunten Sportgeräte und auch die notwendige Schutzausrüstung. Denn das Waven ist gar nicht so einfach. Den Kontakt zum TuS Carlsberg und zu Petra Hutera hatte Schulleiterin Mareike Steib hergestellt, die die Waveboard-Enthusiastin schon lange kennt.

Viel mehr Körpergefühl als beim Skateboard notwendig

Was ist nun ein Waveboard? „Im Unterschied zum Skateboard hat es nur zwei Rollen, ein Vorder- und ein Hinterteil, die zusammengesteckt sind, und damit schwingt man ähnlich wie beim Wellenreiten mit ganz viel Bewegung aus der Hüfte und gutem Gleichgewicht über die Straße“, erklärte die begeisterte Waveboarderin und ausgebildete Trainerin von TuS Carlsberg. Los ging es mit dem „Wellenreiten“ in der Turnhalle, aber zunächst einmal wurde die Sicherheitsausrüstung – Helm, Ellenbogen- und Knieschützer samt Handschuhen – angelegt. Dann ging es los mit den Grundlagen. Wie startet man so ein Wackelbrett, das sich mit Hüftschwung und Gewichtsverlagerung lenken lässt? Am besten zuerst mal mit einem Partner, der die notwendige Stütze gibt – dann aber auch recht schnell von der Wand aus, immer mit durchgedrückten Knien, guter Aufrichtung und dem nötigen Twist der Hüfte.

Noch mehr als beim starren Skateboard, das einigen der Schülerinnen und Schüler bekannt war, ist hier doch viel mehr Körpergefühl notwendig, um mit dem Brett vorwärtszukommen. So mancher übermotivierte Crack plumpste auch recht unsanft auf den Hallenboden und durfte erleben, wie gut sich da die Knie- und Ellenbogenschützer ausmachten. „Körperspannung, Rhythmus und Koordination müssen hier stimmen, damit es vorangeht“, erklärte die Trainerin, und unterstützte das Ganze mit flotter Musik. „Das hilft meist recht gut, seinen eigenen Rhythmus zu finden und ist deshalb mehr als nur cooles Beiwerk“, erfuhren die angehenden Straßen-Wellenreiter.

Niemand lässt sich von Stürzen entmutigen

In der zweiten Trainingseinheit war es schon bei einigen klar, dass das ihr neuer Lieblingssport werden könnte. Flott wedelten sie durch die Hütchen und schafften schon mehr als nur eine Runde durch die Turnhalle. Alle Kinder starteten hoch motiviert, selbst wenn das wackelige Gerät immer wieder zum vorzeitigen Absteigen zwang. Doch da lässt sich keiner so schnell entmutigen, ob Junge oder Mädchen, ganz egal: Es wird gerollt, gehüpft und immer wieder neu gestartet. „Keine Angst, richtet euch grade auf, drückt die Knie durch, das hilft!“ Und so ein bisschen Körperkunde kam auch dazu. „ Mit den Hüften sollt ihr schwingen, nicht mit den Schultern“, lacht Petra Hutera, die immer wieder begeistert ist, wie schnell sich die Kinder das ungewohnte Sportgerät erobern.

Und auch Lehrerin Lea Bernhard setzte sich einen Helm auf und probierte. „Als Kind hab ich das schon mal versucht, ist aber lange her“, meinte sie, doch der Hüftschwung klappte noch prima und motivierte ihre Kinder der 3b, es ihr gleichzutun. „Diese Sportart koordiniert ganz viel bei den jungen Menschen“, erklärt Hutera. „Die Kinder lernen dabei ihren Körper kennen, wo und wie muss ich mich bewegen, um das Brett in Bewegung zu bringen, was passiert, wenn meine Schultern statt meiner Hüfte sich drehen und vieles mehr. Das Waveboard-Fahren ist ein Ganzkörpertraining, stärkt Rücken- und Bauchmuskulatur, die allgemeine Koordinationsfähigkeit und das Körpergefühl insgesamt“, schwärmt sie.