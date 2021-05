Fragen und Antworten zum leicht verschlechterten Jahresergebnis bei den Kanalwerken. Werkleiter Ulrich Kurz beantwortet Fragen dazu.

Das Jahresergebnis bei den Kanalwerken hat sich verschlechtert. Wie kommt das zustande?

Der Jahresgewinn war 2019 bei 331.000 Euro, im Vorjahr waren es noch rund 577.000. Das geht auf zwei Faktoren zurück, zum einen auf die geringeren Erträge und zum anderen auf die höheren Aufwendungen.

Wieso gingen die Erträge zurück?

Es gibt seit Jahren einen sinkenden Wasserverbrauch, und damit verringern sich auch die Abwasserentgelte. Das hatte auch im Jahr 2012 die Einführung des wiederkehrenden Beitrages Schmutzwasser zur Folge. Der Hauptgrund für den sinkenden Wasserverbrauch ist das seit Jahren immer wieder propagierte Wassersparen aus Umweltschutzgründen und das vermehrte Nutzen von Niederschlagswasser, beispielsweise für Gartenbewässerung.

Und welche Aufwendungen waren nötig?

Investiert wurden 2019 rund 200.000 Euro in die Anteile am Abwasserzweckverband und rund 1,5 Millionen Euro in die Sanierung und den Neubau von Kanälen und Grundstücksanschlüssen. Daneben gibt es Aufwendungen wie Material- und Personalkosten, die Einfluss auf das Jahresergebnis haben.

Das Vermögen der Kanalwerke über 42,5 Millionen Euro setzt sich woraus zusammen?

Das Vermögen der Kanalwerke besteht im wesentlichen aus der Infrastruktur, also aus den Kläranlagen und den Leitungen. Der größte Teil dieses Vermögens ist also unter der Erde verbuddelt.

Wie sieht es mit den Gebühren für die Abwasserbeseitigung in der VG Kibo aus? Wie teuer ist sie im Vergleich zu anderen Gemeinden und weshalb gibt es da so große Unterschiede?

Die VG Kibo liegt bei den Abwasserentgelten, die sich aus 2,68 Euro Abwassergebühr (seit Januar 2020) pro Kubikmeter und den wiederkehrenden Beiträgen zusammensetzt, landesweit im Mittelfeld. Dafür, dass die Kosten regional bisweilen so unterschiedlich sind, gibt es einige Gründe. Ein wichtiger ist beispielsweise, dass eine zentrale Versorgung in einer Stadt viel leichter zu bewerkstelligen ist als in einer Verbandsgemeinde wie Kirchheimbolanden. Hier gibt es alleine sieben Kläranlagen, die ständig geprüft und überwacht werden müssen, außerdem 30 Pumpwerke und alleine 170 Kilometer Leitungsnetz.

Wie sieht es mit den Kläranlagen in der Verbandsgemeinde aus, sind die noch auf dem neusten Stand?

Da muss ständig nachgearbeitet werden, weil es einerseits einen Bevölkerungszuwachs gibt und auch immer wieder neue Neugebiete erschlossen werden. In die Kläranlage in Monsheim, die vom Abwasserzweckverband Mittleres Pfrimmtal betrieben wird und zu der neben der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden auch Göllheim und Monsheim gehören, müssen in den kommenden Jahren rund acht Millionen gesteckt werden, um sie technisch den neustens Anforderungen anzupassen. Rund die Hälfte dieser Kosten wird auf die VG Kibo zukommen.

Hat Corona auf die Kanalwerke oder die Arbeit dort Auswirkungen gezeigt?

Es kommt zu keinen Einschränkungen. Allerdings werden die morgendlichen Besprechung und Arbeitseinteilung nicht mehr in Präsenz vorgenommen, um das Ansteckungsrisiko und damit das Risiko des Ausfalls möglichst gering zu halten. Was die Abwassermengen anbelangt, könnte die verstärkte Heimarbeit sich möglicherweise im kommenden Jahr niederschlagen.