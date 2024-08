Die Verbandsgemeindewerke haben am Mittwoch festgestellt, dass der in der Trinkwasserversorgung festgelegte Wert an sogenannten coliformen Keimen im Ortsnetz Münsterappel momentan leicht überschritten ist. Um den Wert wieder auf ein normales Niveau zu bringen, werden in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt umfangreiche Rohrnetzspülungen und Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt. Außerdem wurde von den VG-Werken Nordpfälzer Land – Standort Rockenhausen – vorsorglich eine Chlorung des Trinkwassers veranlasst.

Anwohner sollten bis zu einer Entwarnung vorsorglich das Wasser zehn Minuten lang abkochen, sofern sie es zum Trinken, Kochen oder der Zubereitung von Speisen und Getränken verwenden. Das Wasser sollte momentan auch nicht für Aquarien genutzt werden. Sobald die Trinkwasserqualität wieder vollständig hergestellt ist, werden die Verbandsgemeindewerke die Anwohner informieren.

Wie das Gesundheitsamt auf Nachfrage mitteilt, handelt es sich bei coliformen Keimen nicht automatisch um pathogene, also krankmachende, Keime. Es gebe sehr unterschiedliche coliforme Keime. Man werde das Wasser weiter untersuchen.